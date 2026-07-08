De Arrascaeta, Varela y De la Cruz volvieron a entrenar en Flamengo tras el Mundial 2026 con la selección uruguaya

Los uruguayos Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz volvieron a entrenar en Flamengo luego de su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con la selección de Marcelo Bielsa.
Tras quedar eliminados en fase de grupos el pasado 26 de junio, los futbolistas tuvieron días de vacaciones y este miércoles compartieron entrenamiento en su club.
Giorgian De Arrascaeta volvió a entrenar en Flamengo junto al fisioterapeuta Laniyan Neves
Foto: Flamengo
Los tres trabajaron juntos en el complejo de Flamengo, Ninho do Urubu, mientras el plantel está de pretemporada en Portugal.
De Arrascaeta, que había vuelto a las prácticas el pasado lunes, está en recuperación de la lesión de pantorrilla derecha que sufrió en su preparación para el Mundial 2026 con la selección uruguaya.
Giorgian De Arrascaeta volvió a entrenar en Flamengo
Foto: Flamengo
En la práctica el volante habló con el médico Luiz Macedo y luego realizó trabajos con pelota acompañado por el fisioterapeuta Laniyan Neves, quien lo acompañó en la concentración de Uruguay en Playa del Carmen.
Varela y De la Cruz volvieron efectivamente este miércoles y comenzaron la jornada con ejercicios médicos.
Nicolás De La Cruz y Guillermo Varela
Foto: Flamengo
Así les fue en el Mundial
Guillermo Varela fue titular en los tres partidos que Uruguay jugó en el Mundial 2026, frente a Arabia Saudita, Cabo Verde y España, disputando todos los minutos.
Giorgian De Arrascaeta volvió a entrenar en Flamengo
Foto: Flamengo
Por su parte, De la Cruz fue suplente e ingresó en los tres partidos: 18 minutos en el debut, 20 antes los africanos y 45 frente a los españoles, cuando ingresó por el lesionado Manuel Ugarte.
Ambos jugadores fueron destacados por su actuación en el Mundial por parte de Marcelo Bielsa, quien elogió a ambos en su última conferencia de prensa.
En tanto, De Arrascaeta fue lesionado a la Copa del Mundo y solo pudo estar como suplente ante España, pero no llegó a jugar.
Nicolás De La Cruz y Guillermo Varela
Foto: Flamengo
¿Cuándo vuelve Flamengo?
Flamengo, cuyo equipo está de pretemporada en Portugal, volverá a la actividad oficial el 22 de julio ante Chapecoense por el Brasileirao.