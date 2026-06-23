"No tiene más nada que perder": la contundente opinión de Diego Lugano sobre Giorgian De Arrascaeta para el crucial partido de Uruguay ante España por el Mundial 2026

El excapitán y mundialista con la selección uruguaya, Diego Lugano , opinó sobre Giorgian De Arrascaeta , el volante celeste que se recupera de una lesión, de cara al crucial partido ante España de este viernes por el Mundial 2026.

Con dos empates, Uruguay se juega ante la roja su pase a los 16avos del torneo, con distintas posibilidades de avanzar según los resultados. Si gana, quedará primera en su grupo, mientras que el empate también lo deja con buenas chances de pasar, lo que se complica en caso de perder en una edición en la que clasifican los ocho mejores terceros.

Este lunes Lugano fue consultado por De Arrascaeta, quien está lesionado y no pudo aún jugar en el Mundial 2026, y su posible presencia en el partido del viernes.

Marcelo Bielsa informó que Ronald Araujo y Giorgian De Arrascaeta no estarán ante España contra el que Uruguay "tiene aspiraciones"

"Genera indignación": presidente de Flamengo acusa a Marcelo Bielsa y Uruguay de "forzar" a Giorgian de Arrascaeta y recordó que "su salario" lo paga el club

“Creo que debería arriesgar, arriesgar y jugar, porque no tiene otro juego por delante. El viernes es el último juego”, señaló a medios brasileños.

“Ahora, arriesgar, no tiene más nada que perder”, agregó Lugano, quien está en el Mundial como comentarista de TV.

Diego Lugano en el Mundial 2026

Descartado por Marcelo Bielsa

Tras el empate ante Cabo Verde del pasado domingo, el entrenador uruguayo Marcelo Bielsa dio una contundente respuesta sobre dos jugadores que se desgarraron en la preparación para el Mundial, Ronald Araujo y Giorgian De Arrascaeta: "No tienen chance de jugar con España".

"Haber empatado dos partidos que eran ganables, es más, creo que no hay dudas que merecimos ganar el partido con Arabia y el partido de hoy, aún con los goles que recibimos lo deberíamos haber ganado. Tenemos que jugar contra España con la necesidad y la obligación de ganarle. Es un desafío muy grande, para mí que soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos que dos sobre seis posibles, y para el equipo tener la alternativa de mejorar la imagen contra un gran rival. Pero de ninguna manera creo que no podamos enfrentar ese partido con aspiraciones", concluyó.

Malestar de Flamengo con Uruguay

El presidente del Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, cuestionó el manejo de la lesión de Giorgian de Arrascaeta por parte de Uruguay y su entrenador, el argentino Marcelo Bielsa, al acusarlos de "forzar" al mediocampista en la concentración del Mundial 2026 y provocarle nuevos problemas físicos.

De Arrascaeta, de 32 años, se sumó a la disciplina del bicampeón mundial Uruguay tras haber sido operado de una fractura en la clavícula derecha a finales de abril y sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento.

Giorgian de Arrascaeta en un entrenamiento de la selección uruguaya previo al Mundial 2026 Foto: AUF

"Conversamos con el equipo médico" de la selección uruguaya y "garantizaron que no volvería al campo antes de 15 días", dijo Baptista en una entrevista divulgada el domingo 14 de junio con un podcast brasileño.

"El técnico ordenó que él volviera antes (a las prácticas), forzó la mano y el atleta acabó lastimándose. No cumplió el plan", agregó el dirigente.

"Genera indignación, porque quien paga el salario de él es el Flamengo y fue el cuidado que tuvimos aquí con él lo que permitió que Uruguay pudiese contar con su talento", remató Baptista.

De Arrascaeta suma siete goles y dos asistencias en 20 partidos jugados en 2026 con el Flamengo en todas las competiciones.

"Asumimos la responsabilidad", dijo Bielsa el domingo 14 de junio. "Cada sesión, cada carga que recibió, fue consensuada entre la persona que lo acompañaba, que representaba al cuerpo médico del Flamengo, el propio De Arrascaeta y nosotros", expresó en rueda de prensa el seleccionador celeste.

"Que un jugador se desgarre durante la recuperación y la preparación necesariamente debe interpretarse como un error", pero "tomamos todas las medidas para evitarlo", añadió Bielsa.