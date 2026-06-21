Marcelo Bielsa informó que Ronald Araujo y Giorgian De Arrascaeta no estarán ante España contra el que Uruguay "tiene aspiraciones"

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, se mostró muy disconforme con la actuación de su equipo ante Cabo Verde y dijo que los 15 minutos iniciales del segundo tiempo fueron "determinantes" para que la celeste dejara otros dos puntos por el camino en el grupo H del Mundial 2026 .

"El partido nos permitió marcar diferencias y cuando cedimos protagonismo las diferencias se acortaron" , comentó Bielsa a la televisión apenas terminado el partido.

"En el fútbol se consiguen a veces situaciones que se merecen y otras que no. Lo determinante para el resultado fue que cedimos el protagonismo en algún momento en que lo conveniente hubiera sido mantener la presión sobre el rival" , analizó.

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"Necesitamos ganar y habiendo un partido lo vamos a considerar", expresó sobre el partido ante España que se jugará el viernes 26 de junio en Guadalajara, a la hora 21.00.

"Los errores de organización que comete un equipo siempre son responsabilidad del conductor, del entrenador. Si me pregunta cómo se corrige, las dos situaciones no merecen recetas mágicas, ¿me entiende?", dijo luego en conferencia de prensa sobre los dos increíbles goles que tomó Uruguay.

En el primero, Maximiliano Araújo se abrió en la barrera y Fernando Muslera tuvo una reacción tardía ante un tiro libre muy lejano.

En el segundo, Mathías Olivera regaló una pelota y Muslera salió desesperadamente muy lejos del arco facilitando el gol de Helio.

"Son situaciones que en el fútbol suceden, pero no con frecuencia y evidentemente pagamos un precio muy caro por esos errores. Cuesta muchísimo conseguir un gol y recibir dos goles como los que recibimos ayuda a que un equipo, que desde mi punto de vista tiene menos recursos que Uruguay, diga presente en el partido. Insisto, lo que pasó después del primer gol se evitaba manteniendo el protagonismo que habíamos sostenido. A lo mejor me equivoco, cero que fueron más de 10 minutos. Después del gol hubo una baja que se revirtió en los últimos minutos del primer tiempo. Para mí el momento decisivo del partido son los 15 minutos iniciales del segundo tiempo porque el rival el mensaje que dio fue que tengan la pelota y evitamos el tercer gol. No creamos peligro en ese período y recibimos un gol. Esa es mi conclusión", afirmó.

Sobre la entrada de Brian Rodríguez, Darwin Núñez y Nicolás De La Cruz, expresó: "Apostaban a resolver el déficit de llegada, me pareció que a lo mejor puede que se interpreten como tardías, pero no estoy seguro de que sea así".

Específicamente sobre De La Cruz fue consultado si está para jugar solamente menos de 45 minutos, a lo que respondió: "No puedo decirle que puede jugar 45 minutos o menos, o un partido completo. Él ha hecho muchos esfuerzos para resolver su llegada al Mundial con muy pocos minutos en el primer semestre con Flamengo. No le otorgué la posibilidad de mostrar la cantidad de minutos que puede absorber, lo fui ubicando de acuerdo a las necesidades que me planteó el juego".

Bielsa dio una contundente respuesta sobre dos jugadores que se desgarraron en la preparación para el Mundial, Ronald Araujo y Giorgian De Arrascaeta: "No tienen chance de jugar con España".

"Haber empatado dos partidos que eran ganables, es más, creo que no hay dudas que merecimos ganar el partido con Arabia y el partido de hoy, aún con los goles que recibimos lo deberíamos haber ganado. Tenemos que jugar contra España con la necesidad y la obligación de ganarle. Es un desafío muy grande, para mí que soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos que dos sobre seis posibles, y para el equipo tener la alternativa de mejorar la imagen contra un gran rival. Pero de ninguna manera creo que no podamos enfrentar ese partido con aspiraciones", concluyó.