Abelardo de la Espriella asumió como presidente de Colombia: prometió "derrotar" al "narcoterrorismo" y recuperar el orden en el país

El abogado Abelardo de la Espriella , que se presentó a las elecciones como un outsider de derecha, asumió este viernes como nuevo presidente de Colombia decidido a sepultar las negociaciones de paz y combatir con mano de hierro a guerrilleros y narcos , en un giro que recompone la alianza con Estados Unidos.

El abogado millonario de 48 años , que también posee la nacionalidad estadounidense y es aliado de Donald Trump, juró "cumplir fielmente la Constitución y las leyes" en una ceremonia en Cali (suroeste).

En su discurso, entre otras cosas, De la Espriella prometió "derrotar sin tregua al narcoterrorismo" y recuperar "el orden" y la "autoridad" en Colombia , luego del gobierno del líder de izquierda Gustavo Petro , que ha desconocido la elección de su sucesor.

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La ceremonia tiene lugar en Cali, cerca de territorios bajo dominio de grupos armados que han desatado la peor ola de violencia en una década.

El presidente se apartó de la costumbre bicentenaria de hacerlo en Bogotá, con una ceremonia llena de plegarias religiosas.

"Por los anuncios que ha hecho se nota que va a ser como de una mano fuerte, ojalá que no vaya a haber una nueva violencia", dijo a la AFP Óscar Obando, que con 67 años trabaja redactando documentos con una máquina de escribir en las calles de Cali.

De la Espriella, que se hace llamar "El Tigre", se comprometió a poner fin a los fallidos planes de paz de Petro con organizaciones que trafican cocaína en el país con la mayor producción mundial de esta droga.

Ausente del acto en Cali, Petro abandonó a primera hora de la tarde la casa presidencial en la capital junto a parte de su familia y sus colaboradores. "Espero que nos recuerden. Hasta siempre, libertad y vida", dijo el mandatario saliente en su despedida.

Los aliados de Petro llamaron a protestas este mismo viernes en las principales ciudades luego de perder las elecciones por el margen más estrecho de la historia, menor al 1%. En la tarde cientos se manifestaban pacíficamente en Bogotá y Barranquilla.

Con Estados Unidos

Cali, afectada recientemente por atentados guerrilleros, fue blindada para la ocasión con el despliegue de 11.000 militares y la activación de un sistema antidrones.

A la investidura de De la Espriella asisten una decena de jefes de Estado, delegados de la Casa Blanca liderados por el fiscal general de Estados Unidos, y varios cancilleres, incluido el de Israel. El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, llegó en la madrugada en momentos en que una fuerte crisis sacude la institución.

La asunción de De la Espriella en Colombia inclina aún más la balanza hacia la derecha comprometida con la guerra antinarco liderada por Trump en Latinoamérica.

El gobierno saliente advirtió de posibles "actos de terrorismo" el día de la investidura.

El mandatario estadounidense respaldó al abogado, quien le aseguró que Colombia se relacionará como "nunca antes" con Washington.

El nuevo gobierno vuelve a acercar las relaciones de ambos países, tras los constantes choques entre Petro y Trump.

"Vamos a recuperar la soberanía y a proteger a los ciudadanos de la delincuencia y el narcoterrorismo", dijo De la Espriella el domingo en su más reciente alocución.

En línea con la derecha internacional, el presidente electo anunció el mes pasado que romperá relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba.

Sin mayoría en el Congreso

Sin mayorías en un Congreso dividido, el nuevo mandatario prometió intensificar los bombardeos contra campamentos guerrilleros con apoyo de Israel y Estados Unidos, así como construir megacárceles similares a las de El Salvador.

Su estrategia evoca la estrecha cooperación militar entre Bogotá y Washington de comienzos de siglo, que fortaleció la ofensiva contra guerrillas como las FARC antes del acuerdo de paz de 2016.

Si bien las principales estructuras insurgentes se debilitaron, organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian graves violaciones.

"Es un acto, en mi opinión, de provocación". Los grupos armados pueden pensar "vamos a ver quién es más valiente y más fuerte", dijo Julián Martínez, abogado y militar retirado de 38 años en Cali.

De la Espriella recibe unas fuerzas militares con "capacidad limitada" en número de uniformados y "falta de equipamiento" tecnológico, explicó a la AFP Renata Segura, de International Crisis Group.

A la experta le preocupa un posible "daño colateral" que afecte a civiles, si se ataca a grupos "muy adentrados" en los territorios.

Colombia tiene unas 25.000 personas en armas, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz basado en cifras oficiales de 2025.

De la Espriella prometió cerrar la oficina presidencial de paz y la de derechos humanos como parte de su plan de reducir el tamaño del Estado en un 40%.

Con información de AFP