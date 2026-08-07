Matilde Carrizo, madre de Leonel Jaime, en Quedó Picando: "Le dijimos que vaya a Peñarol" y "que nunca se la crea"

Matilde Carrizo, madre de la figura de Peñarol Leonel Jaime , contó la historia del joven futbolista en Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador, y valoró el momento que tiene en el carbonero, club al que la familia le recomendó ir.

Carrizo contó que Leonel Jaime lleva su nombre por Lionel Messi , con un error que según ella cometió el padre a la hora de anotarlo . Se crió junto a sus nueve hermanos en Tigre, y a los ocho años llegó a River Plate . "Los vecinos lo conocen porque les mangueaba a todos . Hacía jueguitos, 100, 150, y les pedía una galletita", contó entre risas la madre, que destacó la alegría que caracteriza a su hijo, quien además " no fuma ni toma una gota de alcohol".

Ella es fanática de River, mientras que su padre Cristian es hincha de Boca y le puso a otro de sus hijos Román , que a sus 13 años también juega al fútbol. "Acá en casa los fines de semana es todo fútbol", comentó Matilde, que relató que un mes atrás su hijo le dijo que lo querían "Tigre, Platense y Peñarol" , y los padres le recomendaron llegar al carbonero.

" Nosotros le dijimos que vaya, porque él está para estar en Primera, le veíamos la capacidad . En River no se le dio, hay muchos chicos y son muy buenos. Para mí Peñarol viene a ser un Boca de acá, allá", explicó Carrizo.

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Este miércoles la familia de Jaime y dos técnicos del baby fútbol (una comitiva de más de diez personas) viajaron para verlo jugar la final del Torneo Intermedio, en el primer viaje de la familia fuera de Argentina (la madre, por ejemplo, no conoce el mar). Durmieron todos en el apartamento del futbolista, con colchones inflables por todo el lugar.

Carrizo contó que le gritó a su "bebé" durante todo el partido en la zona de los familiares de los futbolistas, y confesó que el corazón que dedicó en su festejo de gol fue "para su abuela", que cumplió 70 años. También remarcó la emoción que sintieron todos tras el encuentro cuando Jaime se llevó el premio a mejor jugador de la final, trofeo que ahora Matilde tiene en su casa y mostró en la entrevista.

"Yo le oraba a dios que resalte, que sea compañero. Yo le dije antes del partido 'hijo, da todos los pases que puedas, el resultado es lo que vale'. Donde vos estés jugando vos tenés que sumarle al club, no restarle, y llevarse bien con los compañeros es lo primero, porque si vos estás en un equipo que no te llevás con los compañeros, no es cómodo para él", explicó Carrizo.

Consultada sobre qué siente cuando ve que a su hijo le pegan patadas, reconoció que dice: "Levantate y jugá, rompete todo y ganá". Sin embargo, admitió que una vez le dejaron "media cara negra" por un codazo y pidió que saliera de la cancha, algo por lo que se peleó con el árbitro de ese partido. "Me pidió silencio y le dije 'yo soy la madre, ¿qué te pasa?'".

Repasá la entrevista completa de Matilde Carrizo, madre de Leonel Jaime, con Quedó Picando: