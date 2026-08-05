Leonel Jaime, el botija que le devolvió la paz a Diego Aguirre: Peñarol encontró a su nuevo Leo Fernández

La final del Torneo Intermedio le brindó a Peñarol la posibilidad de encontrar la solución que desde abril le quitaba el sueño a Diego Aguirre : descubrió al nuevo Leo Fernández . Esto se transforma en el talón de Aquiles del equipo que lidera la Tabla Anual, que necesita ganar el Torneo Clausura o terminar primero en la tabla del año para pelear por el título de la Liga Uruguaya 2026, cuando llegue la definición a fines de noviembre

Desde aquella lesión en la rodilla de Leo Fernández, el 9 de abril en el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente al Independiente Santa Fe , que terminó con una operación en España y una larga recuperación, aún en curso y que impide que el 10 vuelva a las canchas hasta la próxima temporada, al entrenador aurinegro le quitaba el sueño resolver su dilema .

En sus tres primeros partidos en el Intermedio (Racing, Boston River y Cerro Largo), el argentino Leonel Jaime insinuó con actuaciones que cautivaron al hincha y generaron una expectativa singular en el futbolero.

De todas formas, tras cada partido quedaba planteado el mismo ítem: ¿Hasta cuándo se sostiene? ¿Hasta que en el próximo partido lo maten a patadas?

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Peñarol 5-1 Wanderers: el equipo de Diego Aguirre se floreó, goleó con un notable Leonel Jaime y es bicampeón del Torneo Intermedio

La final del Torneo Intermedio en la que Peñarol goleó 5-1 este miércoles de noche a Wanderers en el Estadio Centenario no solo confirmó el gran momento de los aurinegros, del resurgir del equipo de Aguirre, sino que saldó un asunto pendiente que tenía el club: Peñarol encontró al nuevo Leo Fernández.

Leonel Jaime celebra su primer gol en Peñarol en la final del Torneo Intermedio ante Wanderers FOTO: @LigaAUF

Es cierto que aquellos que quieren evitar las estridencias para ahuyentar efectos contrarios, cuatro partidos podrán ser una medida escasa para tal afirmación y puede sonar temeraria esa comparación, sin embargo, la expresión futbolística de este desfachatado de 20 años solo manifiesta un asuntos claro y contundente: la velocidad, técnica y comprensión del juego lo coloca un escalón por encima de sus pares en el torneo local.

Tiene más velocidad que Leo Fernández. No lo paran y cuando lo quieren bajar a golpes, es tan rápido que no llegan a pegarle.

Tiene tanta técnica o más que el 10. El segundo gol, con el pase es un buen ejemplo, y el tercero para Arezo.

A pesar de su juventud entiende el juego tanto como su sucesor en este equipo aurinegro. Dio las asistencias para el primer y segundo gol.

Leonel Jaime y Abel Hernández celebran en Peñarol ante Wanderers en la final del Torneo Intermedio FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Todavía no llega a la pegada de Leo, pero de su zurda sale magia. Levantó el córners que terminó en el tercer gol.

En el uno contra uno es implacable, y en la definición en velocidad mostró toda su clase en el cuarto gol, cuando definió por arriba de Buffa.

Un detalle más, la edad: 20 de Jaime contra 27 de Leo.

Abel Hernández celebra su golazo para Peñarol ante Wanderers por la final del Torneo Intermedio FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Este suceso de Jaime también es a medida de las urgencias de Peñarol, y con las necesidades que dejó la grave lesión de Leo Fernández, y el tiempo y espacio suficiente para cubrir la vacante del 10.

Porque Jaime es más caro que Fernández, aunque llegó en silencio, de la reserva de River Plate, sin espacio en el plantel principal de los millonarios y como parte del plan que propuso Aguirre para que buscaran algún futbolista en Argentina que pudiera hacer la diferencia y en el scouting y secretaría técnica del club se encontraron con esta joyita, que hoy sigue deslumbrando.

En diciembre River Plate se podrá llevar a Jaime, aunque tiene contrato hasta julio del año próximo, porque tiene una cláusula que le permite repatriarlo. En este informe de Referí podés conocer todos los detalles del acuerdo entre Peñarol y River por el futbolista.

Y, además, porque Peñarol no puede pagar los 100 millones de euros que River fijó como cláusula de rescisión cuando en octubre del año pasado le puso la rúbrica al primer vínculo con Jaime hasta diciembre de 2028, según informó el diario Olé.

Este miércoles Peñarol levantó la copa del Torneo Intermedio, un asunto menor en la historia del club pero una cucarda que prestigia a este plantel después de la crisis del primer semestre como consecuencia de las lesiones, augura un cierre de temporada particularmente esperanzador para el equipo de Aguirre y premia la paciencia del entrenador, que con su espalda sostuvo el temporal de marzo a junio y en julio se reforzó con aquellos futbolistas que se recuperaron de graves lesiones (Javier Cabrera, Eduardo Darias, Nahuel Herrera) a quienes esperó en su plantel y hoy ostenta este enorme presente.

Jaime llegó para iluminar el camino: con dos asistencias en la final (más otras tres en los anteriores partidos, una con Boston River y dos con Cerro Largo), un gol (el cuarto de Peñarol), y el córner para el tercero.

Peñarol encontró al nuevo Leo Fernández para este semestre. El hincha se frota las manos y el fútbol uruguayo disfruta de la calidad de este argentino de 20 años que asoma con todas las luces, en un sueño de seis meses que llegó a medida de las urgencias del club, para compensar la mala suerte de la lesión del 10. ¿Será la nueva obra de Diego Aguirre campeón?