Peñarol comunicó la lesión de Leonardo Fernández e informó que necesita ser operado en la rodilla: estará varios meses de baja

El hincha de Peñarol recibió la noticia menos esperada. Leonardo Fernández está lesionado en la rodilla y necesitará una intervención quirúrgica para solucionarla. Si bien el club no comunicó qué tipo de lesión sufrió sí informó que se le realizaron estudios al jugador y que los mismos no dieron resultados positivos.

"Sanidad: luego de realizados los estudios a Leonardo Fernández, se constató una lesión de rodilla que requerirá una intervención quirúrgica en los próximos días. Luego de la misma se evaluarán los pasos a seguir y e l tiempo de recuperación ", expresó el club.

El jugador terminó lesionado el pasado jueves en la visita de Peñarol a Independiente Santa, en Bogotá, por la primera fecha de la Copa Libertadores.

Cerca del final del partido, el jugador encaró en el área, pero lo desestabilizaron de arriba y otro jugador se le tiró con los dos pies para adelante . Si bien jugó el balón luego lo terminó golpeando. Era penal, pero Jesús Valenzuela no lo cobró.

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Qué dijo Leonardo Fernández tras el partido con Independiente Santa Fe

“Para mí se tira de una manera bastante desmedida. Me conecta porque me lastimó. O sea, no solo la rodilla, sino que el pie y el zapato me lo rompió también. Pero está, qué sé yo. Ahora no queda otra”, declaró el futbolista.

La declaración de Diego Aguirre sobre la incidencia

Al llegar a Uruguay, Diego Aguirre declaró: "¿A quién no le pareció penal? Leo (Fernández) no puede caminar. No va a estar contra Liverpool, pero sí estará contra Platense".

Un dirigente de Peñarol dijo a Referí que extraoficialmente el jugador estará al menos "tres meses de baja", pero todavía en el grupo del consejo directivo no se manejó información oficial al respecto.