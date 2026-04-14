Peñarol comunicó la lesión de Leonardo Fernández e informó que necesita ser operado en la rodilla: estará varios meses de baja

El hincha de Peñarol recibió la noticia menos esperada. Leonardo Fernández está lesionado en la rodilla y necesitará una intervención quirúrgica para solucionarla. Si bien el club no comunicó qué tipo de lesión sufrió sí informó que se le realizaron estudios al jugador y que los mismos no dieron resultados positivos.
"Sanidad: luego de realizados los estudios a Leonardo Fernández, se constató una lesión de rodilla que requerirá una intervención quirúrgica en los próximos días. Luego de la misma se evaluarán los pasos a seguir y el tiempo de recuperación", expresó el club.
¿Cuándo se lesionó Leonardo Fernández?
El jugador terminó lesionado el pasado jueves en la visita de Peñarol a Independiente Santa, en Bogotá, por la primera fecha de la Copa Libertadores.
Cerca del final del partido, el jugador encaró en el área, pero lo desestabilizaron de arriba y otro jugador se le tiró con los dos pies para adelante. Si bien jugó el balón luego lo terminó golpeando. Era penal, pero Jesús Valenzuela no lo cobró.
Qué dijo Leonardo Fernández tras el partido con Independiente Santa Fe
“Para mí se tira de una manera bastante desmedida. Me conecta porque me lastimó. O sea, no solo la rodilla, sino que el pie y el zapato me lo rompió también. Pero está, qué sé yo. Ahora no queda otra”, declaró el futbolista.
La declaración de Diego Aguirre sobre la incidencia
Al llegar a Uruguay, Diego Aguirre declaró: "¿A quién no le pareció penal? Leo (Fernández) no puede caminar. No va a estar contra Liverpool, pero sí estará contra Platense".
Un dirigente de Peñarol dijo a Referí que extraoficialmente el jugador estará al menos "tres meses de baja", pero todavía en el grupo del consejo directivo no se manejó información oficial al respecto.