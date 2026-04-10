¿Fue penal? Leo Fernández terminó con un vendaje y contó cómo quedó por el golpe en el área en la jugada que Peñarol reclamó: "Se tiró de una forma bastante desmedida"

El volante de Peñarol , Leonardo Fernández , consideró que fue penal la jugada en el cierre del partido ante Independiente Santa Fe de este jueves por el debut en la Copa Libertadores, que terminó con empate 1-1 en el Campín de Bogotá

El 10 carbonero habló en zona mixta, donde se lo vio con un vendaje en la rodilla derecha y explicó que le había pasado.

“Fue en la última jugada, que se tiró en una forma bastante desmedida el compañero del otro equipo. Me rompió el zapato y al mismo tiempo la rodilla me quedó un poquito inestable”, comentó.

Ante la consulta de si hubo penal en esa jugada, como reclamó Peñarol, respondió: “No sé si fue penal, la verdad habría que indagar en las reglas si eso es penal o no”.

AME2051. BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/04/2026.- H. Palacios (c) de Santa Fe disputa el balón con Leo Fernández (d) de Peñarol este jueves, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Independiente Santa Fe y Peñarol en el estadio El Campín,

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“Para mí se tira de una manera bastante desmedida. Me conecta porque me lastimó. O sea, no solo la rodilla, sino que el pie y el zapato me lo rompió también. Pero está, qué sé yo. Ahora no queda otra”.

Esa fue una de las tres jugadas en la que Peñarol se vio perjudicado por el juez.

Además, contó lo que le dijo el árbitro tras reclamarle. “Sí, en el momento que le digo, o sea, de buena manera, me contestó que fue que fue el rival fue a la pelota, que intentó jugarla, pero qué sé yo, la manera a veces es lo que se juzga y que llega a conectarme en el pie. Entonces, no sé, no sabría decirte si fue penal o no, para mí sí, pero bueno, eso va a quedar a criterio de todos”.

Sobre el partido y el empate, dijo: “La verdad no me voy muy contento. Sentía que lo teníamos que haber ganado. Eso es lo que sentí en el correr del partido. Fue un partido, obviamente, totalmente complicado, pero siempre tuve la sensación de que lo teníamos que haber ganado. Entonces, esa sensación va a quedar. Y sin duda que ahora seguramente nos preparemos para el jueves para sumar de a tres en casa que va a ser importante también”.