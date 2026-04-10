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El golazo de Matías Arezo en el debut de Peñarol en Copa Libertadores y su pedido a Diego Aguirre cuando ordenó su cambio: "Dejame un rato más"

Mirá el golazo que hizo Matías Arezo para darle a Peñarol el empate contra Independiente Santa Fe

10 de abril de 2026 1:32 hs
Matías Arezo y Luis Angulo

Matías Arezo y Luis Angulo

Foto: Luis Acosta/AFP

Matías Arezo fue determinante este jueves para darle a Peñarol un empate en su estreno por la Copa Libertadores en la visita a Independiente Santa Fe en El Campín de Bogotá.

Tras un primer tiempo flojo, donde cayó dos veces en posición adelantada y tuvo dos intentos sin éxito al arco, el delantero marcó el gol del empate.

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El tanto llegó tras un pelotazo largo de Sebastián Britos. El ex River Plate maniobró entre tres defensores, totalmente solo, y clavó un tiro cruzado notablemente.

Sorprendió mucho cuando 10 minutos después, a los 69', Diego Aguirre ordenó su cambio en una pausa de hidratación.

Independiente Santa Fe 1-1 Peñarol por Copa Libertadores: valioso empate del aurinegro en la altura de Bogotá con golazo de Matías Arezo

La tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores tras el debut con empate de Peñarol en Bogotá

"Entra Gastón Togni por Angulo. Eduardo pasás a la derecha. Y entra Facundo por Matías", le dijo Aguirre a los jugadores.

Arezo, quien tomaba agua, se sorprendió y reaccionó: "Ah no, dejame un rato más".

A Aguirre se le transformó la cara y cambió el tono acelerando sus palabras: "Dale, dale, dale, dale, vamo' arriba".

"Falta una banda", dijo Arezo, pero no logró cambiar la decisión del entrenador.

El error de Franco Escobar en el gol de Santa Fe

Así fue el gol de Independiente Santa Fe. Córner, mala defensa de Franco Escobar y gol del argentino Emanuel Olivera.

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