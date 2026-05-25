La Intendencia de Montevideo presentó el plan para la renovación del parque Rodó: los detalles

La Intendencia de Montevideo ( IM ) presentó en los últimos días su proyecto para la renovación, puesta a punto y "transformación integral" del parque Rodó , uno de los "espacios públicos más emblemáticos e históricos del departamento" .

La obra, que será licitada próximamente, contempla una intervención amplia sobre la infraestructura, el paisaje, el mobiliario urbano y el mantenimiento del parque .

Desde la comuna apuntaron en su web que el objetivo del plan es recuperar el "valor patrimonial" del lugar y "adaptarlo a nuevas formas de uso y disfrute ciudadano".

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La idea de renovar el parque Rodó ya había sido anunciada por el gobierno departamental al comienzo de la administración de Mario Bergara, sin embargo, la presentación oficial de la iniciativa ante los vecinos tuvo lugar en los últimos días.

Renovación del parque Rodó Renovación del parque Rodó IM

"Es una manera de potenciar una zona privilegiada, de la que disfrutan todos los montevideanos y montevideanas, y que conforma todo un ecosistema de inversión pública que tenemos que seguir apuntalando como un gran espacio de convivencia ciudadana", dijo ante los vecinos el prosecretario de la comuna, Diego Olivera.

En cuanto al detalle del proyecto, el director de Espacios Públicos, Marcelo Roux, explicó durante la presentación que las obras previstas incluyen la recuperación total de la caminería y de distintos componentes físicos del parque, como muros, bancos, escaleras y barandas.

También aseguró que restaurarán espacios patrimoniales y de referencia para el barrio, entre ellos el Pabellón de la Música, el Templete de Venus y el Castillito.

A su vez, con el plan prevé mejoras en el sector de juegos, con nuevas atracciones para niños y niñas, así como una renovación integral del paisaje y del arbolado.

Renovación del parque Rodó Renovación del parque Rodó IM

"También se va a mejorar todo lo que tiene que ver con el tapiz verde, los taludes y el arbolado, incorporando además equipamiento contemporáneo, nuevos bancos, mesas y mobiliario urbano", dijo.

Otro de los ejes centrales de la intervención será la modernización de la iluminación y la recuperación de la señalética, actualmente deteriorada por el paso del tiempo.

La intervención en el lugar se realizará mediante una licitación pública y está previsto que las obras comiencen durante 2027, señalaron desde la intendencia.