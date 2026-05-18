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Motociclista atropelló a inspector que iba a incautarle el vehículo: tenía 21 infracciones registradas

El episodio se registró este fin de semana en el marco de un "operativo de rutina de control" sobre la intersección de las calles Joanicó y Cabal, en el barrio La Blanqueada

18 de mayo de 2026 9:41 hs
Inspectores de tránsito
Foto: Gaston Britos / FocoUy

Un inspector de tránsito terminó herido tras ser atropellado por un motociclista al que le iba a incautar su vehículo por circular sin la documentación correspondiente, según informó la Intendencia de Montevideo (IM) en un comunicado.

El episodio se registró este fin de semana en el marco de un operativo de rutina de control sobre la intersección de las calles Joanicó y Cabal, en el barrio La Blanqueada.

"El inspector detuvo al conductor de una moto, quien no portaba ni licencia de conducir ni documento de identificación vehicular. Además, tenía en su haber 21 infracciones registradas y dos multas anteriores por no tener licencia de conducir. Tampoco tenía cédula de identidad al momento de ser detenido", señalaron desde la IM.

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Tras constatar la falta de documentos y los antecedentes, el oficial le comunicó al hombre que su vehículo sería incautado y derivado a un depósito.

En este contexto, el motociclista embistió al inspector, provocando que este terminara impactando contra un muro.

Al lugar concurrió personal médico que atendió a la víctima y la trasladó posteriormente al hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE) para realizarle análisis.

La División Tránsito de la comuna realizó la denuncia policial correspondiente. El agresor fue finalmente detenido y se encuentra a disposición de la Justicia, informó la IM.

Por este episodio, el gobierno departamental expresó su "solidaridad" con el agredido y manifestó su repudio ante este "nuevo hecho de violencia contra funcionarios que cumplen tareas de control y cuidado de la ciudadanía".

"Continuaremos trabajando con las autoridades nacionales competentes para erradicar este tipo de prácticas ilegales que ponen en riesgo la integridad de todas las personas en la vía pública", expresaron.

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