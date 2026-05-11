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Accidente fatal en Cerro Largo: un hombre murió tras chocar contra el puente de una cuneta y volcar en Melo

Según el parte oficial, el incidente ocurrió a las 08:40 de este lunes en el barrio Soñora

11 de mayo de 2026 10:42 hs
Accidente en Cerro Largo

Accidente en Cerro Largo

Foto de: Policía de Cerro Largo

Un hombre murió en un accidente de tránsito en la ciudad de Melo, informó la Jefatura de Policía de Cerro Largo en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

Según el parte oficial de los hechos, el incidente ocurrió a las 08:40 de este lunes en el barrio Soñora.

A la escena del siniestro concurrió personal policial que encontró una camioneta volcada sobre la calle conocida como "Camino de las Diligencias".

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Dentro del vehículo, los oficiales ubicaron a un hombre sin aparentes signos vitales. Ante esto, un equipo de emergencia médica se dirigió al lugar y finalmente constató el fallecimiento del conductor.

"Según las primeras observaciones en la escena, el vehículo habría impactado contra la estructura de un puente sobre la cuneta lateral antes de volcar", informaron desde la Policía.

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica que, junto a otras autoridades, realizó las pericias correspondientes en el lugar.

El caso está en manos de la Fiscalía Letrada de turno, que trabaja en esclarecer las causas detrás del siniestro.

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