Sin misterios, Argentina dio a conocer la lista de 55 jugadores reservados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026; mirá los preseleccionados

El astro Lionel Messi encabeza la lista preliminar de convocados de la selección argentina de fútbol que defenderá el título de campeón en el Mundial de Norteamérica, divulgó este lunes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Sin sorpresas, la nómina del DT Lionel Scaloni incluye a 55 jugadores de los que finalmente quedarán 26 en una lista depurada que se conocerá hacia el 30 de mayo.

Junto a Messi se incluye a los campeones del mundo Emiliano "Dibu" Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julían Álvarez.

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Otros campeones son Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Gonzalo Montiel, Gerónimo Rulli y Giovani Lo Celso

Además de este grupo experimentado, Scaloni incluyó a figuras juveniles de destaca trayectoria en ligas europeas como Giuliano Simeone y Santiago Beltrán.

Los principales ausentes son Ángel Di María, que se retiró de la selección igual que Franco Armani y Juan Foyth, lesionado. Tampoco fueron convocados Ángel Correa y Paulo Dybala.

Argentina tendrá su primer partido en el Mundial el 16 de junio en el Arrowhead Stadium en Kansas City (EEUU) adonde enfrentará a Argelia por el Grupo J que integran junto a Austria y Jordania.

La siguiente es la lista preliminar para el Mundial 2026:

Arqueros:

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Facundo Cambeses (Racing Club)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores:

Agustín Giay (Palmeiras,)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Nicolás Capaldo (Hamburgo)

Kevin MacAllister (Union Saint Gilloise)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bounemounth)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (SL Benfica)

Germán Pezzela (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Cristian Romero (Tottenhman Hotspur)

Lautaro Di Lollo (Olympique de Marsella)

Zaid Romero (Getafe)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Mediocampistas:

Marcos Acuña (River Plate)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Máximo Perrone (Como)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Guido Rodríguez (Valencia CF)

Aníbal Moreno (River Plate)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Alan Varela (Porto)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Rodrigo de Paul (Inter de Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis MacAllister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Valentín Barco (Estrasburgo)

Delanteros:

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Tomás Aranda (Boca Juniors)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Alejandro Garnacho (Chelsea)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Matías Soulé (AS Roma)

Claudio Echeverri (Girona FC)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Santiago Castro (Bolonia)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julían Álvarez (Atlético de Madrid)

Mateo Pellegrino (Parma).

AFP