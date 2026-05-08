FIFA cambió el reglamento del Mundial 2026 para permitir que jugadores lleguen sin suspensiones al torneo: Nicolás Otamendi de Argentina es uno de los beneficiados

La FIFA otorgó una amnistía a tres jugadores de distintas selecciones, entre ellos Nicolás Otamendi de Argentina , con la que les sacó la suspensión que tenían de su anterior partido internacional oficial y los habilitó para debutar en el primer partido de sus combinados en el Mundial 2026 .

Otamendi y Caiceo fueron expulsados durante el choque entre Argentina y Ecuador del pasado 9 de septiembre, disputado en el estadio Monumental de Guayaquil y que culminó en triunfo por 1-0 del conjunto local. Otamendi recibió una roja directa y Caicedo dos tarjetas amarillas.

La AFA celebró que FIFA avaló la solicitud de amnistía para Otamendi, realizada este jueves, y difundió la respuesta de la federación para aprobar el pedido.

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La explicación de la FIFA para otorgar la amnistía a los jugadores suspendidos

La FIFA explicó que tras el pasado Consejo se conversó la posibilidad de que la administración del organismo rector del fútbol mundial "analizara los casos de jugadores que deben cumplir una suspensión" previa en el arranque de la Copa del Mundo, para "poder replantear la gestión de estos casos desde el punto de vista reglamentario" y proponer "un enfoque justo y equitativo".

En este sentido, la organización busca "garantizar que las federaciones miembro participantes compitan con la mejor selección posible al tiempo que se preserva la integridad disciplinaria resulta fundamental para mantener la calidad, la equidad y el atractivo internacional de la competición".

FIFA consideró que "las tarjetas rojas por doble amonestación y las tarjetas rojas directas por evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol, o por una falta de extrema dureza se suelen producir en situaciones inherentes a la dinámica deportiva normal de un partido", y si bien aclaró que estas infracciones "merecen ser sancionadas en el partido en el que se cometen", postuló que si estas sanciones se trasladan al Mundial esto "podría provocar que algunos jugadores importantes se perdieran partidos decisivos" del torneo y no sean convocados.

Por esto, la organización realizó un cambio en el apartado 2 del artículo 10 del reglamento del Mundial, en el que ahora estipula que: "No se trasladarán a la fase final (Mundial) las tarjetas o suspensiones pendientes de uno o dos partidos como resultado en diferentes partidos de la fase preliminar (eliminatorias)".