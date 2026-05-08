La importante multa que Real Madrid le impuso a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni por la pelea que terminó con el uruguayo en el hospital

El Real Madrid le impuso una multa de 500.000 euros a Federico Valverde y a Aurélien Tchouaméni por la pelea que mantuvieron en el entrenamiento de este jueves, que terminó con el mediocampista uruguayo en el hospital por un corte.

Según portales españoles, la multa equivale a nueve días de salario del capitán, quien recibe 20,8 millones de euros por temporada, lo que equivale a un ingreso semanal de 400.000 euros.

El club Merengue publicó un comunicado en el que marcó que Valverde y Tchouaméni se presentaron este viernes ante el "instructor del expediente" que habían abierto a ambos por la pelea del jueves.

Según estableció la institución, los jugadores "han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos" y trasladaron "sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición" . Además, se pusieron "a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna".

Las tiernas fotos que subió Mina Bonino junto a Federico Valverde luego del incidente con Tchouameni en el vestuario de Real Madrid

Una nueva pelea entre Federico Valverde y Tchouaméni en la práctica del Real Madrid terminó con el uruguayo en el hospital, informan desde España

Tras ello, el club detalló que resolvió "imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador", y marcó que con ello concluyó "los procedimientos internos correspondientes".

image El comunicado del Real Madrid en el que informa sobre las multas a Valverde y Tchouaméni Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Federico Valverde y Tchouaméni?

El primer cruce entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni ocurrió este miércoles en la práctica del Real Madrid. Según informó Marca, ambos jugadores chocaron en la cancha de Valdevebas y la discusión escaló hasta casi llegar a los golpes.

El jueves, nuevamente según el citado medio, Valverde le negó el saludo al francés al llegar a la práctica, acusándolo de haber sido el que filtró la discusión del día anterior, y tras una tensa práctica en la que se cruzaron varias entradas fuertes ambos volvieron a discutir en el vestuario.

Esta vez la discusión escaló un nivel más, y Valverde terminó hospitalizado con un corte en la cabeza que le requirió puntos de sutura. Horas después el Real Madrid informó que el uruguayo sufrió un "traumatismo craneoencefálico" que lo dejará afuera de las canchas por entre 10 y 14 días.

Valverde publicó un comunicado horas después del incidente en el que dio su versión de los hechos.

"Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande. En un vestuario normal estás cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnífica", dijo Valverde manifestando su molestia con la filtración del hecho a la prensa.

"Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital. En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió", puntualizó.