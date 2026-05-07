Nacional quedó último en la tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores una vez finalizada la cuarta fecha del certamen con el triunfo de Coquimbo Unido por 2-1 contra Universitario.
Coquimbo le ganó de local a Universitario: mirá cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B donde Nacional está último
Coquimbo le ganó de atrás a Universitario y está igualado con Tolima en la punta; Nacional está último pero a tres puntos de los líderes por lo que conserva sus chances y define de local