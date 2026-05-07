Coquimbo le ganó de local a Universitario: mirá cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B donde Nacional está último

Nacional quedó último en la tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores una vez finalizada la cuarta fecha del certamen con el triunfo de Coquimbo Unido por 2-1 contra Universitario.

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Los chilenos empezaron perdiendo con gol de Alex Valera pero lo dieron vuelta en el segundo tiempo con anotaciones del argentino Guido Vadalá.

Tolima es líder del grupo con 7 puntos y una diferencia de +4, mientras que Coquimbo está igualado en puntos con saldo de goles de 0.

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De todas formas, si dos equipos quedan empatados, se define por los resultados entre ellos. Al igual que a Nacional el miércoles, Tolima le ganó 3-0 de local a Coquimbo.

Nacional está igualado con Universitario, que le ganó 4-2 en la tercera fecha.

Los tricolores cierran el grupo jugando de locales. El miércoles 20 de mayo, a la hora 19.00, chocarán con Universitario y el martes 26 de mayo, a las 21.30, lo harán ante Coquimbo Unido, ambos en el Gran Parque Central.