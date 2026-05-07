Los dos importantes mensajes que dejó Diego Aguirre, tras el empate contra Platense, y que hacen vislumbrar su continuidad en Peñarol

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, lamentó el empate contra Platense que dejó al aurinegro al borde de la eliminación de la Copa Libertadores. Sin embargo, destacó la "actitud" del equipo, expresó que el bajo rendimiento de su equipo en la temporada se debe a la cantidad de lesionados que tiene el plantel y dejó dos mensajes claros que hacen vislumbrar su continuidad.

"Hubo una buena actitud, los jugadores se entregaron, no tengo nada para reclamar en un partido complicado. Si me tengo que quedar con algo bueno fue que terminamos empujando a Platense dentro del arco, con alguna situación bastante clara para hacer el gol. Estaba la sensación de que en el final sentíamos que podíamos ganarlo, pero no pudimos hacer el segundo gol", expresó Aguirre en conferencia de prensa.

Después entregó su primer mensaje claro: el DT ya se metió en la cabeza ganar los seis puntos que le quedan y pelear hasta el final la clasificación a octavos.

Es consciente de que ya no depende solo de Peñarol . También necesita que Platense pierda los seis puntos que le quedan.

La tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores tras el empate de Peñarol contra Platense en Vicente López

El show de Washington Aguerre en Copa Libertadores en Platense vs Peñarol: le tiraron con una galleta y se la comió

"Vamos a tratar de ganar los partidos en casa y ver si nos da, lo primero que dije en el vestuario es que esto no es terminó y es verdad", afirmó.

"Nos complicó tener cuatro (defensores) con amarilla, desde mi punto de vista exageradas porque no eran faltas para tanto, nos condicionó porque los zagueros no podían tener la agresividad que tienen habitualmente por miedo a una segunda tarjeta. Son situaciones de juego, ahora tenemos que pensar en ganar los dos partidos que nos quedan y después veremos, tenemos que hacernos fuertes en casa. Lo siento de verdad que parece que estamos afuera pero no es así, si hacemos los seis puntos no sé lo que puede pasar", afirmó.

El otro importante mensaje de Diego Aguirre, vinculado a la Copa Sudamericana

"Estamos en la Libertadores y queremos seguir en ella. Si tenés que jugar la Sudamericana también genera una motivación, pero hoy queremos seguir peleando por estar acá", manifestó.

Es decir que para Aguirre, el tercer puesto y pasar a jugar la Sudamericana no significa una frustración por no seguir en Libertadores sino una oportunidad. Una "motivación" tal como la llamó. Y la Sudamericana se retomará, tras el final de la fase de grupos prevista para el jueves 28 de mayo, se juega después del Mundial. La Fiera tiene contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre.

"Hace tres años que venimos siendo de alguna forma protagonistas al estar clasificados en la Libertadores, en las últimas dos llegamos a semis y a octavos, Peñarol va por ese camino donde tiene que estar. La Copa es muy difícil, hay rivales durísimos, a veces las cosas salen como querés, a veces no. Nosotros tenemos a la mitad de los jugadores lesionados, afuera, se hace mucho más difícil competir", indicó.

"Las diferencias parecen muchísimas, pero a la hora de competir no lo son tanto. Le ganamos a grandes equipos, siempre van a ser los grandes favoritos por presupuesto y jugadores, y el futbol uruguayo y Peñarol en especial ha vuelto a competir y ser protagonista jugando contra los mejores", expresó sobre los equipos brasileños y argentinos.

"Las circunstancias de juego, lo anímico y la necesidad de ganar el partido nos hizo empujar y los jugadores entregaron todo. Fue normal que Platense se defendiera porque el empate para ellos no estaba mal, el equipo terminó empujando, presionando y generando dos chances claras de gol con situaciones de peligro", agregó.

Estas declaraciones de Aguirre marcan un importante cambio con aquellas que dio, totalmente abatido tras perder contra Wanderers.

Referí informó el martes que el técnico podía poner el cargo a disposición si perdía con Platense y ya quedaba eliminado de la Copa. Sin embargo, el DT mira para adelante: a lo queda de Libertadores y, eventualmente, a una Copa Sudamericana.

Tampoco es menor el hecho de que si Peñarol termina cuarto en el Apertura y Nacional noveno, habrá clásico en la primera fecha del Torneo Intermedio, en el Campeón del Siglo.

Lo que dijo Diego Aguirre sobre la salida de Eric Remedi

"Sufrió una conmoción cerebral, el médico lo puede decir mejor", dijo Aguirre sobre la salida de Eric Remedi, quien salió a los 10' de juego.

Increíblemente mandó a los periodistas a hablar con Daniel Zarrillo, quien desde su llegada al club tiene una cláusula contractual que le prohíbe estrictamente hablar con los medios.

"No sé bien qué decirte, tuvo que salir, hicimos el cambio sin que ocupara un cambio por ser situaciones que nadie esperaba, ahora vi que estaba bien, pero generó preocupación y una baja importantísima, más a los 10 minutos del partido, en lo deportivo nos afectó mucho", dijo.

"Mauricio Lemos terminó jugando, estaba un poco cansado, con alguna sensación, pero terminó bien", agregó.

El entrenador elogió a Franco Escobar quien al llegar a Buenos Aires fue interceptado por un barra de Peñarol.

"Muy bien, hizo un muy buen partido, comenzó jugando por izquierda, lo cambiamos para el lateral derecho, es polifuncional, quedé muy contento porque hizo un muy bien partido", expresó el entrenador.