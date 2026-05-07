5 de Oro: resultados del sorteo jueves 7 de mayo EN VIVO

Este jueves 7 de mayo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 20.800.000 , lo que equivale a más de U$S 500.000.

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El Pozo de Oro sorteaba $ 16.101.015 y tuvo un acierto , que se llevó el total del monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 05 de Pando .

El Pozo de Plata ponía en juego $ 661.218 y también tuvo un acierto que se llevó el total de este monto . Por otra parte, el Pozo Revancha sorteaba $ 4.696.142 y resulto vacante .

Por qué no hay sorteo del 5 de Oro este domingo 3 de mayo y para cuándo se pasa

Sorteo del 5 de oro EN VIVO: todos los resultados de este lunes 4 de mayo de 2026

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 07/05/2026

Resultados del Pozo de Oro

44

32

34

23

29

Bolilla extra: 41

Resultados del Pozo Revancha

24

23

35

22

19

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.