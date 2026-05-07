5 de Oro: resultados del sorteo jueves 7 de mayo EN VIVO

Este jueves 7 de mayo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 20.800.000, lo que equivale a más de U$S 500.000.
El Pozo de Oro sorteaba $ 16.101.015 y tuvo un acierto, que se llevó el total del monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 05 de Pando.
El Pozo de Plata ponía en juego $ 661.218 y también tuvo un acierto que se llevó el total de este monto. Por otra parte, el Pozo Revancha sorteaba $ 4.696.142 y resulto vacante.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 07/05/2026
Resultados del Pozo de Oro
- 44
- 32
- 34
- 23
- 29
- Bolilla extra: 41
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.