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5 de Oro: resultados con cinco aciertos del sorteo del domingo 26 de abril

Los sorteos se realizan habitualmente todos los miércoles y domingos desde las 22:00

27 de abril de 2026 7:38 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este domingo 26 de abril se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 56.600.000, lo que equivale a más de U$S 1.400.000.

El Pozo de Oro sorteaba $ 34.000.000 y tuvo un acierto. Por su parte, el Pozo de Plata tuvo dos aciertos al igual que el Pozo Revancha, que sorteaba $ 22.600.000.

El sorteo se puede seguir a continuación:

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Embed - Sorteo 5 de Oro - 26/04/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 25
  • 33
  • 27
  • 11
  • 12
  • Bolilla extra: 45

Resultados del Pozo Revancha

  • 13
  • 23
  • 41
  • 3
  • 33

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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