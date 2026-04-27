5 de Oro: resultados con cinco aciertos del sorteo del domingo 26 de abril

Este domingo 26 de abril se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 56.600.000, lo que equivale a más de U$S 1.400.000.
El Pozo de Oro sorteaba $ 34.000.000 y tuvo un acierto. Por su parte, el Pozo de Plata tuvo dos aciertos al igual que el Pozo Revancha, que sorteaba $ 22.600.000.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 26/04/2026
Resultados del Pozo de Oro
- 25
- 33
- 27
- 11
- 12
- Bolilla extra: 45
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.