5 de Oro: resultados con cinco aciertos del sorteo del domingo 26 de abril

Este domingo 26 de abril se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 56.600.000 , lo que equivale a más de U$S 1.400.000.

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El Pozo de Oro sorteaba $ 34.000.000 y tuvo un acierto. Por su parte, el Pozo de Plata tuvo dos aciertos al igual que el Pozo Revancha, que sorteaba $ 22.600.000.

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Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.