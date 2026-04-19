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Por qué no hay sorteo del 5 de Oro este domingo 19 de abril y para cuándo se pasa

En redes sociales, los organizadores del sorteo confirmaron que durante esta jornada no habrá 5 de oro por el feriado nacional

19 de abril de 2026 13:00 hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

El sorteo del 5 de Oro previsto para este domingo 19 de abril quedó aplazado y se realizará en una fecha diferente, informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas mediante su calendario oficial.

En comunicaciones oficiales en redes sociales, los organizadores del sorteo explicaron que el aplazamiento se debió al feriado nacional previsto para esta jornada, donde se conmemoran los 201 años del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales.

Producto de esto, el próximo juego se realizará el lunes 20 de abril en su horario habitual, desde las 22:00 horas.

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Para el sorteo del 5 de oro de este lunes se prevén pozos acumulados de $ 27.200.000. Con un Pozo de Oro de $ 16.400.000 y un Pozo Revancha de $ 10.800.000.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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