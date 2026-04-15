5 de Oro: resultado del miércoles 15 de abril EN VIVO

Este miércoles 15 de abril se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 10.000.000, lo que equivale a más de U$S 260.000.
El Pozo de Oro sorteaba $ 6.738.505 y resultó vacante. En cambio el Pozo de Plata ponía en juego $ 628.938 y tuvo un acierto que se llevó el total de este monto. El Pozo Revancha sorteaba $ 4.489.221 y también resulto vacante.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 15/04/2026
Resultados del Pozo de Oro
- 04
- 15
- 18
- 07
- 47
- Bolilla extra: 10
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.