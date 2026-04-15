Este miércoles 15 de abril se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 10.000.000 , lo que equivale a más de U$S 260.000.

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El Pozo de Oro sorteaba $ 6.738.505 y resultó vacante . En cambio el Pozo de Plata ponía en juego $ 628.938 y tuvo un acierto que se llevó el total de este monto . El Pozo Revancha sorteaba $ 4.489.221 y también resulto vacante .

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de $10 millones

5 de Oro: resultado del miércoles 15 de abril EN VIVO

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.