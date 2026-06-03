Federico Valverde, Santiago Bueno, Maximiliano Araújo y Flavio Perchman, las presencias destacadas en la primera final de Liga entre Peñarol y Aguada

Tres jugadores de la selección uruguaya de fútbol que disputarán el Mundial 2026 en Norteamérica y el vicepresidente de Nacional se hicieron presentes este miércoles en el Antel Arena para ver la primera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol que jugaron Peñarol y Aguada.

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Los aurinegros ganaron 99-82 con gran actuación de Skyler Hogan. La serie está pactada al mejor de siete encuentros.

En uno de los palcos del Antel Arena presenciaron el partido tres futbolistas que entrenan bajo las órdenes de Marcelo Bielsa para el Mundial.

Ellos fueron Federico Valverde, Santiago Bueno y Maximiliano Araújo.

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Valverde y Bueno son jugadores formados por Peñarol.

Ante ellos se apersonó el presidente del básquetbol de Peñarol, Santiago Sánchez, quien junto al expresidente de la rama, Gastón Diz, le regalaron a ambos jugadores una camiseta de básquetbol del club.

Tampoco pasó desapercibida la presencia del vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman.

Su presencia es lógica ya que es un reconocido hincha de Aguada y durante largos años fue dirigente y hacedor de planteles que hicieron historia ganando Ligas Uruguayas con el rojiverde.