Después de cuatro años, Peñarol vuelve a citar a un entrenador a un consejo directivo: así se define el futuro de Diego Aguirre

El consejo directivo de Peñarol se reunió el martes por la noche y tomó una importante definición en torno a la continuidad del entrenador Diego Aguirre.

Participaron del consejo el presidente Ignacio Ruglio , el vice Eduardo Zaidensztat, Alejandro González, Marcelo Solomita y Zelmar Duferchou , por el lado del oficialismo, y por la oposición se hicieron presentes Evaristo González, Edgardo Novick, Guillermo Varela, Nicolás Ghizzo, José Luis Bringa en lugar de Rodolfo Catino y Gastón Barragán como suplente de Santiago Sánchez.

Se trataron tres importantes temas en el consejo, que duró dos horas y media .

El tema medular estuvo en lo deportivo por el pésimo semestre que está cerrando Peñarol que este domingo jugará a la hora 15.00 contra Cerro en el Tróccoli por la cuarta fecha del Torneo Intermedio.

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Después de esa fecha la Liga AUF Uruguaya entrará en receso hasta el 10 u 11 de julio. Ahí se completará el Intermedio y luego se procederá al arranque del Torneo Clausura.

La continuidad del entrenador Diego Aguirre estuvo sobre la mesa, pero ningún consejero cuestionó la misma ni hubo votación alguna para tratar que siga o no al frente del plantel.

Lo que se definió fue citar a Aguirre al próximo consejo, luego de que dirija el partido con Cerro, para charlar con él mano a mano y palpar cómo se siente, con qué energía y fuerza cuenta para afrontar el segundo semestre del año.

Si Aguirre manifiesta, como lo ha hecho hasta ahora públicamente, sus ganas de seguir y lo transmite con convicción al consejo, seguirá en el cargo.

No hubo una voz en el consejo que haya cuestionado su continuidad y el presidente Ruglio ha sido enfático cada vez que ha tocado el tema: quiere que Aguirre cumpla su contrato que vence el 31 de diciembre de este año.

En junio de 2022 fue la última vez que el consejo directivo citó a un entrenador. El mismo fue Mauricio Larriera.

Sorprendido por la citación, el entrenador declaró entonces: "Siempre estoy a disposición de todos lo que quieran y para hablar de lo que sea. Ojo, no acostumbro y no voy a caer en la soberbia, pero si tengo que ir a hablar de fútbol, pah, se van a precisar muchas horas porque no es fácil entender de fútbol. Esto no es fácil. No me han dicho nada. Pero si tengo que ir voy a ir, ¿cómo no voy a ir? Con gusto".

La propuesta de Edgardo Novick para el próximo período de pases

El consejero Novick presentó una moción que fue aprobada por una unanimidad y la misma estuvo dirigida al próximo período de pases

El mismo se abrirá el 7 de julio y se cerrará el 9 de setiembre.

Novick solicitó que todas las contrataciones que haga ahora Peñarol pasen por el consejo directivo y sean aprobadas por el mismo.

Hasta ahora, las contrataciones estaban a cargo de la Comisión de Pases y Contrataciones, que integran Ruglio, Solomita, Fernando Jacobo, Guillermo Varela (quien tomó el lugar de Novick cuando este renunció) y Evaristo González.

Cuando estos concretan el pase el contrato luego lleva la firma del presidente, Ruglio, y de Rodolfo Catino, el secretario, cuya función en el desempeño del cargo tiene un rol de contralor sobre el accionar del oficialismo.

Ahora se votó que el consejo sea el que defina las contrataciones de modo tal que la nueva directiva que asuma a fin de año tenga mayores garantías con el plantel que va a recibir.

Por último, también se habló del flujo de caja que Peñarol va a tener de acá a fin de año.

El panorama económico es complicado porque el club no clasificó a octavos de final de Copa Libertadores perdiendo US$ 1.250.000 y tampoco pasó a jugar Copa Sudamericana, lo que le hubiera permitido contar con ingresos por US$ 500 mil.

El club espera concretar en este período de pases la venta de Nahuel Herrera.

El 31 de julio debe hacer frente a la tercera cuota del pase de Leonardo Fernández a Toluca, para lo cual necesita US$ 1.500.000.