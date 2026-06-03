Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El mensaje de Washington Aguerre junto a su hijo arquero que sufrió una fractura en un partido; mirá el posteo de la figura de Peñarol

En las últimas horas, el hijo de Aguerre fue operado y su padre estuvo junto al joven golero que sigue sus pasos

3 de junio de 2026 9:15 hs
Washington Aguerre junto a su hijo Lorenzo

Washington Aguerre junto a su hijo Lorenzo

El golero de Peñarol, Washington Aguerre, acompañó a su hijo Lorenzo, quien también es arquero, en la intervención a la que fue sometido debido a una dura lesión que sufrió el fin de semana.

En la previa del encuentro definitorio, el joven arquero, a quien su padre ha ido a ver jugar en varias ocasiones, se lesionó de gravedad durante el calentamiento.

Washington Aguerre junto a su hijo Lorenzo tras la final de la Supercopa Uruguaya
Washington Aguerre junto a su hijo Lorenzo tras la final de la Supercopa Uruguaya

Washington Aguerre junto a su hijo Lorenzo tras la final de la Supercopa Uruguaya

El inconveniente familiar de Washington Aguerre, en la previa del partido de Peñarol de este lunes, por una lesión que sufrió su hijo arquero

Las excusas de Washington Aguerre por la derrota de Peñarol ante Central Español en la hora: "El árbitro estuvo a favor de ellos; ya nos pasó y otra vez el mismo árbitro"

Por ese motivo tuvo que ser trasladado a una emergencia, donde se confirmó que sufrió una luxación y una fractura de tobillo. Ante el impacto que causó la lesión en sus compañeros, ambos clubes decidieron suspender el encuentro definitorio hasta nuevo aviso.

En las últimas horas, Lorenzo fue operado y su padre estuvo junto al joven golero que sigue sus pasos.

Washington Aguerre junto a su hijo Lorenzo
Washington Aguerre junto a su hijo Lorenzo

Washington Aguerre junto a su hijo Lorenzo

“Mi vida”, escribió Washi, en una foto junto a su hijo en la camilla, ambos sonrientes, y con una pelota firmada por jugadores de Peñarol.

Las más leídas

Presidente de la CAU suspendió a Déborah Rodríguez luego de su medalla de oro y Peñarol exigió que revea su postura para que compita en el Panamericano de junio

"Si perdemos con Uruguay en Estados Unidos me quedo a vivir allá": mirá lo que dijo el periodista argentino Gustavo López, crítico de Marcelo Bielsa, en la previa del Mundial 2026

Fernando Lorenzo será delegado del Ejecutivo en la Comisión por el Mundial 2030: también estará la IM y la AUF

Giorgian De Arrascaeta se lesionó en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y está en duda para ir al Mundial 2026

Temas

Washington Aguerre Peñarol

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos