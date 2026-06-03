El mensaje de Washington Aguerre junto a su hijo arquero que sufrió una fractura en un partido; mirá el posteo de la figura de Peñarol

El golero de Peñarol , Washington Aguerre , acompañó a su hijo Lorenzo, quien también es arquero, en la intervención a la que fue sometido debido a una dura lesión que sufrió el fin de semana.

Como informó Referí, Lorenzo Aguerre, de la categoría 2013 de River Plate de la liga de Florida, se lesionó en el marco del partido ante Candil por la definición del título del Torneo Apertura que se jugaba en Sarandí Grande.

En la previa del encuentro definitorio, el joven arquero, a quien su padre ha ido a ver jugar en varias ocasiones, se lesionó de gravedad durante el calentamiento.

Washington Aguerre junto a su hijo Lorenzo tras la final de la Supercopa Uruguaya

Washington Aguerre junto a su hijo Lorenzo tras la final de la Supercopa Uruguaya

Las excusas de Washington Aguerre por la derrota de Peñarol ante Central Español en la hora: "El árbitro estuvo a favor de ellos; ya nos pasó y otra vez el mismo árbitro"

El inconveniente familiar de Washington Aguerre, en la previa del partido de Peñarol de este lunes, por una lesión que sufrió su hijo arquero

Por ese motivo tuvo que ser trasladado a una emergencia, donde se confirmó que sufrió una luxación y una fractura de tobillo. Ante el impacto que causó la lesión en sus compañeros, ambos clubes decidieron suspender el encuentro definitorio hasta nuevo aviso.

En las últimas horas, Lorenzo fue operado y su padre estuvo junto al joven golero que sigue sus pasos.

Washington Aguerre junto a su hijo Lorenzo Washington Aguerre junto a su hijo Lorenzo

“Mi vida”, escribió Washi, en una foto junto a su hijo en la camilla, ambos sonrientes, y con una pelota firmada por jugadores de Peñarol.