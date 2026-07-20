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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 20 de julio

Montevideo y Área Metropolitana tendrán un lunes fresco, con una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 14 °C

20 de julio de 2026 7:23 hs
Este lunes estará cubierto con precipitaciones y tormentas
Este lunes estará cubierto con precipitaciones y tormentas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este lunes 20 una jornada mayormente cubierta en todo el país, con precipitaciones en varias zonas, probables tormentas en el este y el norte, y temperaturas máximas que irán desde los 14 °C en el área metropolitana hasta los 19 °C en el norte.

Montevideo y Área Metropolitana

La capital y su zona metropolitana tendrán un lunes fresco, con una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 14 °C.

Durante la mañana el cielo permanecerá cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas. El viento soplará del sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

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En la tarde y la noche continuará el tiempo nuboso a cubierto, con probables precipitaciones aisladas. El viento del sureste disminuirá a entre 10 y 30 km/h, aunque persistirán rachas de hasta 40 km/h.

Este

El este del país registrará una mínima de 10 °C y una máxima de 15 °C.

La mañana estará cubierta, con precipitaciones y probables tormentas. Se esperan vientos del sector sur de entre 30 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras.

Hacia la tarde y la noche seguirá el cielo cubierto, con precipitaciones aisladas y vientos del sureste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Oeste

Para el oeste se prevé una mínima de 9 °C y una máxima de 16 °C.

La mañana será cubierta, con precipitaciones escasas y aisladas, mientras que el viento del sureste soplará entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

En la segunda mitad del día el cielo continuará entre nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas. El viento del sureste se ubicará entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Norte

El norte del país tendrá las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 11 °C y una máxima de 19 °C.

Durante la mañana se esperan cielo cubierto, precipitaciones y tormentas, con vientos del sector sur de entre 10 y 30 km/h.

Por la tarde y la noche persistirá el tiempo nuboso a cubierto, con precipitaciones aisladas. Además, se prevén neblinas y bancos de niebla hacia el final del día. El viento continuará del sector sur entre 10 y 30 km/h.

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