Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 20 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este lunes 20 una jornada mayormente cubierta en todo el país, con precipitaciones en varias zonas, probables tormentas en el este y el norte, y temperaturas máximas que irán desde los 14 °C en el área metropolitana hasta los 19 °C en el norte.
Montevideo y Área Metropolitana
La capital y su zona metropolitana tendrán un lunes fresco, con una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 14 °C.
Durante la mañana el cielo permanecerá cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas. El viento soplará del sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
En la tarde y la noche continuará el tiempo nuboso a cubierto, con probables precipitaciones aisladas. El viento del sureste disminuirá a entre 10 y 30 km/h, aunque persistirán rachas de hasta 40 km/h.
Este
El este del país registrará una mínima de 10 °C y una máxima de 15 °C.
La mañana estará cubierta, con precipitaciones y probables tormentas. Se esperan vientos del sector sur de entre 30 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras.
Hacia la tarde y la noche seguirá el cielo cubierto, con precipitaciones aisladas y vientos del sureste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Oeste
Para el oeste se prevé una mínima de 9 °C y una máxima de 16 °C.
La mañana será cubierta, con precipitaciones escasas y aisladas, mientras que el viento del sureste soplará entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
En la segunda mitad del día el cielo continuará entre nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas. El viento del sureste se ubicará entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Norte
El norte del país tendrá las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 11 °C y una máxima de 19 °C.
Durante la mañana se esperan cielo cubierto, precipitaciones y tormentas, con vientos del sector sur de entre 10 y 30 km/h.
Por la tarde y la noche persistirá el tiempo nuboso a cubierto, con precipitaciones aisladas. Además, se prevén neblinas y bancos de niebla hacia el final del día. El viento continuará del sector sur entre 10 y 30 km/h.