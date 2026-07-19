Domingo bajo agua: Inumet actualizó las alertas por tormentas fuertes para seis departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) actualizó la alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes , que sobre el mediodía del domingo se redujo únicamente a la zona norte del país.

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La advertencia se actualizó a las 11:00 horas y regirá, en principio, hasta las 13:00 .

Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país, generando tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes. En las zonas de tormenta podrán registrarse intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Inumet precisó que se esperan mejoras temporarias durante la vigencia de la advertencia y que continuará monitoreando la situación para informar ante eventuales cambios.

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El departamento del litoral norte fue el más afectado del país hasta el momento, con desprendimiento de techos, árboles caídos y miles de clientes de UTE afectados.

Localidades bajo advertencia amarilla

Artigas: todo el departamento.

Cerro Largo : Isidoro Noblía y Ramón Trigo

Paysandú: Tambores.

Rivera: todo el departamento

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.