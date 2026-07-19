Ministerio del Interior abrió una investigación urgente por los disturbios en el partido Rentistas-Cerrito que terminó con un jugador herido y el fútbol suspendido

Este domingo el Ministerio del Interior anunció la apertura de una " información de urgencia" para investigar los incidentes tras el partido entre Rentistas y Cerrito por la 11ª Etapa del Torneo de la Segunda División Profesional, que terminó con un jugador herido y el fútbol suspendido por la Mutual . Además, el ministro Carlos Negro resolvió convocar a representantes de todas las partes involucradas, mientras la Fiscalía de Flagrancia de 10° turno ya interviene en el caso.

En un comunicado oficial, desde el ministerio sostuvieron que los disturbios comenzaron cuando los hinchas empezaban a retirarse del Estadio Complejo Rentistas , una vez finalizado el encuentro. Según la versión del ministerio, al llegar a la intersección de Camino Mendoza y Camino Rigel, varios hinchas de Cerrito descendieron del camión en el que viajaban y comenzaron a arrojar piedras y otros objetos contra vehículos estacionados dentro del predio del club. Luego se enfrentaron con hinchas de Rentistas que permanecían en el lugar.

Los incidentes ocurridos tras el empate entre Rentistas y Cerrito motivaron el sábado la decisión de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales de decretar el cese de actividades del fútbol profesional hasta que existan garantías de seguridad , medida que provocó la suspensión de toda la actividad prevista para domingo y lunes.

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En redes sociales también comenzaron a circular videos en los que se observan los enfrentamientos ocurridos en las afueras del Complejo Rentistas. En algunas de las grabaciones se ve el lanzamiento de piedras.

Paro en el fútbol Uruguayo tras los echos de violencia en el partido de segunda división Rentistas vs Cerrito pic.twitter.com/qxmivxaNYt — (@Bruunno1891) July 19, 2026

El Ministerio señaló que la Policía intervino de inmediato para separar a ambos grupos. En ese contexto, un policía de la Guardia Republicana sufrió una lesión en una rodilla tras recibir el impacto de un objeto y debió ser trasladado al Hospital Policial. Además, confirmó que el jugador de Rentistas Jean Martínez requirió asistencia médica durante los incidentes.

Respecto al procedimiento policial, Interior informó que se utilizaron cuatro cartuchos de munición menos letal, con disparos dirigidos hacia el suelo, para contener los enfrentamientos, de acuerdo con los protocolos vigentes. También indicó que toda la intervención quedó registrada por las cámaras corporales de los policías. Asimismo, reportó daños en cuatro vehículos y en el portón principal del estacionamiento del Complejo Rentistas.

El ministerio agregó que la Fiscalía dispuso tomar declaración al policía lesionado y relevar las cámaras de seguridad para intentar identificar al responsable de la agresión.

En respuesta a estos hechos, Rentistas emitió un comunicado en el que anunció dos acciones. Por un lado, presentará una denuncia formal contra los árbitros Bruno Sacarelo y Daniel Rodríguez por entender que protagonizaron un arbitraje "manifiestamente tendencioso y parcial", que, según el club, perjudicó deliberadamente a la institución e influyó en el desarrollo del encuentro.

Además, la institución informó que promoverá una denuncia penal y administrativa contra los responsables del operativo policial por las lesiones sufridas por el futbolista Martínez. El club sostuvo que el jugador fue agredido por policías cuando intentaba acercarse a sus familiares y aseguró que llegará "hasta las últimas consecuencias" para defender la integridad de sus deportistas. Además, difundió una foto del futbolista agredido.

Foto: Rentistas SAD vía X

Los partidos que serán suspendidos

Liga AUF Uruguaya

Central Español vs Cerro Largo

Cerro vs Racing

Montevideo City Torque vs Danubio

Defensor Sporting vs Liverpool

Segunda división AUF