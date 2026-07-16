Diputado del Frente Amplio confió en que homicidios se irán "revirtiendo" tras medidas de Interior

El diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir aseguró que las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior , a través del Plan Nacional de Seguridad Pública y las que se buscan incorporar con la aprobación de la Rendición de Cuentas , irán "revirtiendo" paulatinamente los índices de homicidio .

"De a poco vamos a tratar de ir revirtiendo en materia de homicidios lo que ya vemos en otros delitos, como la baja en hurtos, la baja en rapiñas y otros delitos que también impactan en la comunidad los barrios", explicó.

Ante la pregunta de cómo valoraba las críticas de actores de la oposición, el diputado aclaró que "siempre ser un poco más rápido" pero que entienden que el ministro "cuenta con el apoyo de la fuerza política del presidente".

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"Cuando viene al Parlamento, todas las cosas que dicen otros dirigentes políticos, no se lo plantean. Cuando lo tienen cara a cara no se lo plantean. Ni acá en la Comisión, ni en esta Rendición de Cuentas, ni en la anterior; nadie dice que estamos en materia de lucha contra el narcotráfico, casi como un Estado fallido. Nadie repite eso al ministro ", afirmó.

Foto: Prensa Frente Amplio

Valdomir aclaró que, hoy, el Ministerio está "en el ojo de las preocupaciones de la sociedad" pero que entiende que esto revertirá con las medidas incorporadas a través del Plan Nacional de Seguridad Pública y los refuerzos planteados en la Rendición. "De a poco, la población va a ir viendo que se está generando un combate al delito de una manera como hasta ahora no se venía dando", remató.

Las declaraciones se dieron después de la presentación del informe de la Rendición de Cuentas por el ministro del Interior, Carlos Negro. El diputado frenteamplista aclaró que este tema "ha preocupado a las diferentes administraciones, a este gobierno y al gobierno anterior".

"No se ha logrado, de alguna manera, frenar esto de tener casi un homicidio por día. Por momentos hay escaladas de violencia que impactan fuertemente en la tranquilidad en los barrios y en los departamentos donde esto se da. Pero entendemos que hay un abordaje multidisciplinario", dijo.

Días anteriores, el ministro Negro sostuvo que la Rendición de Cuentas —en caso de ser aprobada— dará un "impulso muy importante" al Plan Nacional de Seguridad.

Seguridad y percepción: ¿qué piensan los uruguayos?

Este miércoles, se dio a conocer una encuesta de Factum que mostró que la seguridad continúa siendo el principal problema del país para los uruguayos. El 53% de la población la identificó como su mayor preocupación y, al considerar en conjunto la seguridad pública, la violencia y el narcotráfico, el porcentaje asciende al 54%. Muy por detrás se ubicó la economía, con 30% de las menciones al agrupar temas como empleo, precios e impuestos.

La consultora también señaló que la preocupación por la seguridad se mantiene como la principal desde comienzos de 2024 y alcanzó un pico de 62% a fines de 2025. En la medición más reciente, correspondiente al tercer bimestre de 2026, el indicador se ubicó en 54%, consolidando a la seguridad como el tema que más inquieta a la población.