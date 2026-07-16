Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Viernes:
Mín  17°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / DEMANDA

Justicia condenó en primera instancia a sector del Frente Amplio a pagar casi $ 700 mil a Martina Casás

La demanda laboral fue acogida de forma parcial; Casás había denunciado al exdiputado Gustavo Olmos, fallecido en setiembre del año pasado, por acoso sexual y laboral

16 de julio de 2026 19:31 hs
Martina Casás y su abogado, Juan Raúl Williman. Archivo

Martina Casás y su abogado, Juan Raúl Williman. Archivo

Gastón Britos / Foco Uy

El Juzgado Letrado de Trabajo de 18° Turno condenó en primera instancia al sector del Frente Amplio Marea Frenteamplista a abonar $ 697.812 a la exdiputada suplente Martina Casás, quien había presentado una demanda laboral por despido indirecto y abusivo.

Casás había denunciado penalmente por acoso sexual al titular de la banca, el diputado Gustavo Olmos, que falleció en setiembre del año pasado. Esa denuncia fue archivada, pero restaba la resolución de la demanda laboral, reclamo que ascendía a $ 1.022.551.

Según informó Telenoche en primera instancia y confirmó El Observador tras acceder al fallo, la Justicia condenó a Marea Frenteamplista a abonar a Casás un total de $697.812 por concepto de indemnización por despido indirecto y abusivo. La cifra se compone de los seis sueldos nominales de Casás (que percibía $ 65 mil por su tarea como asesora de Olmos), pero también de multas, recargos e intereses.

Más noticias

"Se cierra un capítulo doloroso": archivaron la denuncia de abuso y acoso de Martina Casás contra Gustavo Olmos

Falleció el exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos: sufría un cáncer de lengua

Se trata de una condena de primera instancia, que podrá ser apelada por el sector y, eventualmente, modificada en sus términos.

La demanda de Casás fue acogida parcialmente, porque para llegar al millón de pesos también reclamaba el pago de aguinaldo, salario vacacional y licencia no gozada.

Sin embargo, no todos ellos fueron acogidos. Por ejemplo, en el caso de los referidos al salario vacacional y el aguinaldo por no haber estado debidamente acreditados los montos y cómo se llegaba a ellos. "La accionante reclama estos rubros sin explicitar nada al respecto, ni por qué período comprende cada rubro ni los cálculos efectuados para llegar a los montos peticionados", señala la sentencia.

Las más leídas

Metsul adelantó cuándo comenzarán las tormentas más fuertes en Brasil y qué puede pasar en Uruguay

PedidosYa cambia de dueño en Uruguay: Uber compra su empresa matriz en una operación millonaria que reconfigura el negocio del delivery

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 16 de julio

Nuevo distrito de innovación: el gobierno y los privados ponen sus fichas en el Área Metropolitana para posicionar a Uruguay como un hub

Temas

Frente Amplio Martina Casás Gustavo Olmos

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos