Justicia condenó en primera instancia a sector del Frente Amplio a pagar casi $ 700 mil a Martina Casás

El Juzgado Letrado de Trabajo de 18° Turno condenó en primera instancia al sector del Frente Amplio Marea Frenteamplista a abonar $ 697.812 a la exdiputada suplente Martina Casás , quien había presentado una demanda laboral por despido indirecto y abusivo .

Casás había denunciado penalmente por acoso sexual al titular de la banca, el diputado Gustavo Olmos , que falleció en setiembre del año pasado. Esa denuncia fue archivada, pero restaba la resolución de la demanda laboral , reclamo que ascendía a $ 1.022.551 .

Según informó Telenoche en primera instancia y confirmó El Observador tras acceder al fallo, la Justicia condenó a Marea Frenteamplista a abonar a Casás un total de $697.812 por concepto de indemnización por despido indirecto y abusivo . La cifra se compone de los seis sueldos nominales de Casás (que percibía $ 65 mil por su tarea como asesora de Olmos), pero también de multas, recargos e intereses.

Se trata de una condena de primera instancia , que podrá ser apelada por el sector y, eventualmente, modificada en sus términos.

La demanda de Casás fue acogida parcialmente, porque para llegar al millón de pesos también reclamaba el pago de aguinaldo, salario vacacional y licencia no gozada.

Sin embargo, no todos ellos fueron acogidos. Por ejemplo, en el caso de los referidos al salario vacacional y el aguinaldo por no haber estado debidamente acreditados los montos y cómo se llegaba a ellos. "La accionante reclama estos rubros sin explicitar nada al respecto, ni por qué período comprende cada rubro ni los cálculos efectuados para llegar a los montos peticionados", señala la sentencia.