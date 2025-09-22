Dólar
"Persona íntegra", "amable" y "un tipo encantador": el sistema político despidió a Gustavo Olmos tras su muerte

El exdiputado del Frente Amplio murió este lunes luego de varios meses internado por un cáncer de lengua

22 de septiembre 2025 - 12:04hs
Gustavo Olmos

Gustavo Olmos

X: @MFrenteamplista
Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio

Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio

Foto: Leonardo Carreño.

Gustavo Olmos, exdiputado del Frente Amplio ( FA) e integrante del sector Marea Frenteamplista, falleció este lunes a los 64 años producto de un cáncer de lengua. Tras su partida, el sistema político lo despidió en redes sociales con sentidos mensajes.

"Tato" Olmos llevaba cerca de dos meses internado por el cáncer. Representó al sector Fuerza Renovadora -donde se integra Marea Frenteamplista- y fue diputado por el FA de 2020 a 2024.

Marea Frenteamplista, su sector dentro del partido de izquierda, fue el primero en recordarlo en redes sociales.

"Fue el motor de Marea, un gran diputado en la legislatura pasada, un tipo encantador, de humor fino, siempre cariñoso, solidario, brillante y trabajador. ¡Cómo lo vamos a extrañar! Hasta siempre, querido Tato", escribieron en X.

Desde el FA quien también despidió a Olmos fue la senadora Liliam Kechichian, que en X escribió: "¡Hasta siempre querido Tato!!!".

En la oposición, uno de los primeros en referirse al fallecimiento del exlegislador de izquierda fue el senador del Partido Nacional, Javier García.

"Con Tato Olmos nos conocíamos desde las luchas por la libertad y la reconstrucción de la militancia estudiantil. Integramos la generación 83 que tanto nos definió", expresó.

"Militamos siempre en partidos distintos, pero nos unía un particular afecto. Lo despido con el respeto de saberlo una persona íntegra y de convicciones. A su familia, amigos y correligionarios un apretado Abz QEPD Tato", añadió.

El diputado blanco, Juan Martín Rodríguez, destacó por su parte lo "gran persona" que fue Olmos. Una persona con la que aprendió a "respetar por su generosidad y dedicación al trabajo".

"Tu humor, incluso en las situaciones más tensas, será recordado por todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerte. Descansa en paz Tato, te lo mereces", subrayó.

En el Partido Colorado quien recordó y despidió al exdiuputado frentista fue el hoy diputado Felipe Schipani.

"Falleció Tato Olmos, compañero en la Cámara en el período pasado. Un hombre bueno, amable, siempre dispuesto a tender puentes y con un humor fino que lo distinguía. Lo recordaremos siempre con afecto", manifestó.

También en filas coloradas, el exlegislador Ope Pasquet lamentó la muerte Olmos y lo definió como una persona "inteligente, estudiosa y trabajadora".

"Discutía con honestidad intelectual, respeto por el adversario y chispazos de fino humor. Sus intervenciones elevaban el nivel del debate parlamentario. Mis condolencias a su familia, a sus amigos y al FA. QEPD", sostuvo.

"Falleció el Tato Olmos. Un abrazo muy fuerte a sus familiares y compañero/as de organización política", escribió uno de los fundadores del FA, Enrique Rubio.

