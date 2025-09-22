Falleció el exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos: sufría un cáncer de lengua

El exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos falleció este lunes por la mañana, según informó Telemundo y confirmaron fuentes de su sector a El Observador.

"Tato" Olmos tenía 64 años y sufría cáncer de lengua, enfermedad por la que llevaba cerca de dos meses internado. Representó al sector Fuerza Renovadora y fue diputado por el Frente Amplio de 2020 a 2024.

"Tato Olmos, que venía dando batalla contra el cáncer, se fue hoy . Fue el motor de Marea, un gran diputado en la legislatura pasada, un tipo encantador, de humor fino, siempre cariñoso, solidario, brillante y trabajador . ¡Cómo lo vamos a extrañar! Hasta siempre, querido Tato", escribió el sector Marea Frenteamplista, parte de Fuerza Renovadora, en un tuit publicado esta mañana.

En setiembre del año pasado Olmos renunció a su cargo tras ser denunciado por acoso y abuso por su compañera de sector y suplente de su banca, Martina Casás.

En junio de 2025 la fiscal Mariana Alfaro archivó la denuncia en su contra. "Se cierra un capítulo doloroso e injusto que invita a repensar la forma en que procesamos este tipo de acusación", escribió Olmos en aquella ocasión.

Fiscalía dispuso el archivo de la denuncia por acoso y abuso de que fui objeto en Fiscalía. Un año y medio después, respetando de mi lado, en todo momento, la independencia de Fiscalía y del Tribunal de Conducta Política, se cierra un capítulo doloroso e injusto, que invita a…

Además de su actividad parlamentaria, Olmos trabajó varios años en la empresa Genexus. Como estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias, fue uno de los fundadores de la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (Asceep, hoy Asceep-FEUU) en 1982.

El velorio de Olmos se realizará de las 15:00 a las 19:00 de este lunes en Abbate (Tomás Basáñez 1275).