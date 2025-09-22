Dólar
FALLECIMIENTO

Falleció el exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos: sufría un cáncer de lengua

El sector Marea Frenteamplista lo recordó como "un gran diputado" y "un tipo encantador, de humor fino, siempre cariñoso, solidario, brillante y trabajador"

22 de septiembre 2025 - 9:06hs
Gustavo Olmos, exdiputado del Frente Amplio

Gustavo Olmos, exdiputado del Frente Amplio

Foto: Leonardo Carreño.

El exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos falleció este lunes por la mañana, según informó Telemundo y confirmaron fuentes de su sector a El Observador.

"Tato" Olmos tenía 64 años y sufría cáncer de lengua, enfermedad por la que llevaba cerca de dos meses internado. Representó al sector Fuerza Renovadora y fue diputado por el Frente Amplio de 2020 a 2024.

"Tato Olmos, que venía dando batalla contra el cáncer, se fue hoy. Fue el motor de Marea, un gran diputado en la legislatura pasada, un tipo encantador, de humor fino, siempre cariñoso, solidario, brillante y trabajador. ¡Cómo lo vamos a extrañar! Hasta siempre, querido Tato", escribió el sector Marea Frenteamplista, parte de Fuerza Renovadora, en un tuit publicado esta mañana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MFrenteamplista/status/1970105162929746374&partner=&hide_thread=false

En setiembre del año pasado Olmos renunció a su cargo tras ser denunciado por acoso y abuso por su compañera de sector y suplente de su banca, Martina Casás.

En junio de 2025 la fiscal Mariana Alfaro archivó la denuncia en su contra. "Se cierra un capítulo doloroso e injusto que invita a repensar la forma en que procesamos este tipo de acusación", escribió Olmos en aquella ocasión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tato_olmos/status/1932186496812851246&partner=&hide_thread=false

Además de su actividad parlamentaria, Olmos trabajó varios años en la empresa Genexus. Como estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias, fue uno de los fundadores de la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (Asceep, hoy Asceep-FEUU) en 1982.

El velorio de Olmos se realizará de las 15:00 a las 19:00 de este lunes en Abbate (Tomás Basáñez 1275).

Gustavo Olmos Frente Amplio

