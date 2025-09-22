Murió un guardia de seguridad que había sido baleado en una rapiña cometida en Villa Don Bosco el pasado 30 de agosto

Murió un guardia de seguridad de 47 años que había sido baleado en una rapiña cometida en el barrio Villa Don Bosco el pasado 30 de agosto , informó Subrayado y confirmó El Observador.

El funcionario fue atacado en la construcción en la que trabajaba. Allí otros dos guardias de seguridad fueron abordados por un delincuente que ingresó al lugar armado y les robó sus pertenencias.

Luego, el implicado les pidió a los funcionarios que se arrodillaran y preguntó a qué hora llegaba su relevo. El tercer guardia justo estaba llegando en moto y fue interceptado por el ladrón, que le robó su vehículo y comenzó su huida.

Sin embargo, el funcionario intentó perseguir al delincuente y este respondió disparándole en el abdomen. El guardia terminó internado en estado grave , y falleció este domingo.

El caso ya era investigado por el área de Homicidios de la Policía de Montevideo por la gravedad de las heridas del trabajador.

Dos días después del ataque las autoridades recuperaron la moto robada, y fuentes policiales indicaron que el autor del crimen ya está identificado.