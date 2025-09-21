Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol contra Juventud

La victoria de Peñarol ante Juventud de Las Piedras sacudió la tabla de posiciones del Torneo Clausura y disparó la Tabla Anual

21 de septiembre 2025 - 20:29hs
Leonardo Fernández celebra su golazo para Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura

Leonardo Fernández celebra su golazo para Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura

FOTO: Enzo Santos/FocoUy

Peñarol derrotó 1-0 a Juventud de Las Piedras este domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la octava fecha del Torneo Clausura en un encuentro que tuvo de todo y con gran ida y vuelta.

Los aurinegros comenzaron muy bien, con 15 minutos de constante presión.

No obstante, jugaron nuevamente con tres hombres en la mitad de la cancha (Remedi, Sosa, Trindade) y así se perdió un rato en la intrascendencia.

Diego Aguirre sorprendió poniendo doble "9" con Maximiliano Silvera y Matías Arezo de entrada.

Leonardo Fernández y Maximiliano Olivera de Peñarol, celebran ante Juventud por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Peñarol 1-0 Juventud: con un gran trabajo y un golazo de Leonardo Fernández, el equipo de Diego Aguirre consiguió un triunfo muy necesario por el Torneo Clausura

Esteban Ostojich y Abel Hernández
NACIONAL

Por qué pese al triunfo ante Liverpool, Nacional decidió tratar en directiva pedir una audiencia con el Colegio de Árbitros

Las posiciones de todas las tablas

El primer tiempo tuvo un par de acciones interesantes de Matías Arezo que pasaron muy cerca.

Incluso, sobre los 31 minutos y gracias a que lo llamó el VAR, Andrés Matonte expulsó a Emmanuel Mas (a quien solo le había mostrado amarilla por falta sobre Arezo).

En el inicio del complemento, llegó un golazo de Leonardo Fernández tocándola por arriba de Sebastián Sosa.

Si bien Peñarol tuvo la tenencia de la pelota, le costó mucho intentar llegar al segundo tanto.

Los pedrenses se defendieron como pudieron, más allá de que estaban en inferioridad numérica.

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual:

Embed
Temas:

Peñarol Juventud de Las Piedras Torneo Clausura tabla de posiciones Tabla Anual

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández y Maximiliano Olivera de Peñarol, celebran ante Juventud por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Peñarol 1-0 Juventud: con un gran trabajo y un golazo de Leonardo Fernández, el equipo de Diego Aguirre consiguió un triunfo muy necesario por el Torneo Clausura

Sebastián Eguren
NACIONAL

Sebastián Eguren criticó el arbitraje de Esteban Ostojich a pesar del triunfo de Nacional: "La roja de Rea me pareció muy clara"

Esteban Ostojich 
TORNEO CLAUSURA

El polémico arbitraje de Esteban Ostojich en Nacional vs Liverpool: la amarilla que sacó mal y las rojas que debió haber mostrado

Maximiliano Silvera
TORNEO CLAUSURA

A qué hora juegan hoy Peñarol vs Juventud por la octava fecha del Torneo Clausura y por dónde verlo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos