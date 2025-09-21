Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol contra Juventud

Leonardo Fernández celebra su golazo para Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura

Peñarol derrotó 1-0 a Juventud de Las Piedras este domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la octava fecha del Torneo Clausura en un encuentro que tuvo de todo y con gran ida y vuelta.

Los aurinegros comenzaron muy bien, con 15 minutos de constante presión.

No obstante, jugaron nuevamente con tres hombres en la mitad de la cancha (Remedi, Sosa, Trindade) y así se perdió un rato en la intrascendencia.

Diego Aguirre sorprendió poniendo doble "9" con Maximiliano Silvera y Matías Arezo de entrada.

El primer tiempo tuvo un par de acciones interesantes de Matías Arezo que pasaron muy cerca.

Incluso, sobre los 31 minutos y gracias a que lo llamó el VAR, Andrés Matonte expulsó a Emmanuel Mas (a quien solo le había mostrado amarilla por falta sobre Arezo).

En el inicio del complemento, llegó un golazo de Leonardo Fernández tocándola por arriba de Sebastián Sosa.

Si bien Peñarol tuvo la tenencia de la pelota, le costó mucho intentar llegar al segundo tanto.

Los pedrenses se defendieron como pudieron, más allá de que estaban en inferioridad numérica.

