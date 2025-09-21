Por qué pese al triunfo ante Liverpool, Nacional decidió tratar en directiva pedir una audiencia con el Colegio de Árbitros

Nacional consiguió un triunfazo por 2-1 ante Liverpool este sábado a la noche en el Gran Parque Central por la fecha 8 del Torneo Clausura y de atrás, lo que lo sigue manteniendo tranquilo en la punta de la Tabla Anual, y también lo pone en carrera por el título de este certamen. No obstante, sus dirigentes quedaron descontentos con el arbitraje de Esteban Ostojich y este lunes, en la comisión directiva, pondrán encima de la mesa la decisión de ir a protestar al Colegio de Árbitros.

Referí informó de las polémicas que se dieron en este partido en el que Ostojich no tuvo un buen arbitraje.

Pero además de lo que dijo Eguren, este domingo el expresidente tricolor, y actual dirigente, Alejandro Balbi, fue más allá.

"Le dije a (el presidente de Nacional, Ricardo) Vairo de hablar el tema del arbitraje del partido ante Liverpool en directiva mañana lunes y él estuvo de acuerdo", expresó en el programa Punto Penal de canal 10.

Y añadió: "Fue un año bastante tranquilo en cuanto a arbitraje en general (con Nacional), generalmente ayudado por el VAR, pero ayer (este sábado ante Liverpool), hubo algún desafine".

"Deberíamos pedirle una audiencia al Colegio de Árbitros. Ostojich y (Andrés) Cunha (quien estuvo a cargo del VAR), son dos de los mejores árbitros en Uruguay. Me extraña que en jugadas tan claras (las posibles expulsiones a Abel Hernández y a Martín Rea) no se hayan tomado medidas", finalizó.