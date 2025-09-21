Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Por qué pese al triunfo ante Liverpool, Nacional decidió tratar en directiva pedir una audiencia con el Colegio de Árbitros

Los tricolores definirán este lunes ir a una reunión con el máximo órgano de los jueces

21 de septiembre 2025 - 14:14hs
Esteban Ostojich y Abel Hernández

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Nacional consiguió un triunfazo por 2-1 ante Liverpool este sábado a la noche en el Gran Parque Central por la fecha 8 del Torneo Clausura y de atrás, lo que lo sigue manteniendo tranquilo en la punta de la Tabla Anual, y también lo pone en carrera por el título de este certamen. No obstante, sus dirigentes quedaron descontentos con el arbitraje de Esteban Ostojich y este lunes, en la comisión directiva, pondrán encima de la mesa la decisión de ir a protestar al Colegio de Árbitros.

Esteban Ostojich 
Pero además de lo que dijo Eguren, este domingo el expresidente tricolor, y actual dirigente, Alejandro Balbi, fue más allá.

"Le dije a (el presidente de Nacional, Ricardo) Vairo de hablar el tema del arbitraje del partido ante Liverpool en directiva mañana lunes y él estuvo de acuerdo", expresó en el programa Punto Penal de canal 10.

Y añadió: "Fue un año bastante tranquilo en cuanto a arbitraje en general (con Nacional), generalmente ayudado por el VAR, pero ayer (este sábado ante Liverpool), hubo algún desafine".

"Deberíamos pedirle una audiencia al Colegio de Árbitros. Ostojich y (Andrés) Cunha (quien estuvo a cargo del VAR), son dos de los mejores árbitros en Uruguay. Me extraña que en jugadas tan claras (las posibles expulsiones a Abel Hernández y a Martín Rea) no se hayan tomado medidas", finalizó.

