Nacional consiguió un triunfazo por 2-1 ante Liverpool este sábado a la noche en el Gran Parque Central por la fecha 8 del Torneo Clausura y de atrás, lo que lo sigue manteniendo tranquilo en la punta de la Tabla Anual, y también lo pone en carrera por el título de este certamen. No obstante, sus dirigentes quedaron descontentos con el arbitraje de Esteban Ostojich y este lunes, en la comisión directiva, pondrán encima de la mesa la decisión de ir a protestar al Colegio de Árbitros.
Por qué pese al triunfo ante Liverpool, Nacional decidió tratar en directiva pedir una audiencia con el Colegio de Árbitros
Los tricolores definirán este lunes ir a una reunión con el máximo órgano de los jueces