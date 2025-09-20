Histórico fallo en el hockey sobre césped uruguayo: quita de puntos a Woodlands por comportamiento de hinchas, lo que alteró el orden de los playoffs

El Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped ya tiene definidos a los seis equipos que jugarán los playoffs para definir el título, pero dicho orden tuvo una alteración por una quita de puntos que tuvo un componente histórico.

Por primera vez en la historia del certamen, se aplicó una quita de puntos por el comportamiento de los hinchas de un equipo.

El equipo sobre el que recayó la sanción fue Woodlands que terminó igualado en el quinto puestos con Old Christians pero con mejor saldo de goles.

Sin embargo, seis meses después del hecho , a Woodlands se le sacaron dos puntos y por eso terminó sexto y no quinto.

De esta manera, su rival en playoffs no será el cuarto, Biguá, sino el tercero, las tetracampeonas de Old Girls.

El partido por el que se aplicó la sanción se jugó el 22 de marzo justamente entre Biguá y Woodlands. Constanza Barrandeguy marcó el gol para Woodlands, pero Natalia Díaz empató con un penal a falta de 30 segundos. El penal fue muy cuestionado por Woodlands.

El partido se fue a shoot-out y ahí Biguá ganó 3-1.

"Jamás vi una resolución tan desmedida e injusta a lo que fueron los hechos", comentó Janine Stanley, referente de Woodlands en diálogo con Referí.

"Si tendré años jugando, en los que he visto verdaderos agravios directo a árbitros, por terceros, y aun así un equipo nunca fue penalizado por eso. Y estuvo lejos de ser eso lo que sucedió en este caso. Ni siquiera hubo insultos hacia el arbitro, nada más que protestas. No justifico las mismas y claro que una institución es responsable de su “hinchada”, pero aún así no se tiene el control total sobre la misma", comentó Stanley, histórica jugadora de Las Cimarronas

"Claro que las protestas no están bien, pero esta resolución tampoco lo está. Si el objetivo era sancionarnos, habían otras formas para hacerlo. La verdad que es triste ver, lo poco que les importa el esfuerzo y trabajo que hay detrás de cada equipo. Es triste ver que no midan a todos de la misma forma, porque a los equipos y a las jugadoras es bien fácil, pero ¿al arbitraje? Es tierra de nadie y algo que sigue sin evolucionar. Ojalá en algún momento pueda mejorar", concluyó Stanley que en 2011 y 2013 fue elegida en el equipo ideal panamericano.