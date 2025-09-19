Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Así se juega la octava fecha del Torneo Clausura: partidos, horarios, canchas y equipos arbitrales

Mirá todos los detalles de la octava fecha del Torneo Clausura donde se pondrá importantes puntos en juego arriba, en la zona de clasificación a copas y en el descenso

19 de septiembre 2025 - 20:45hs
Danielo Núñez

Leonardo Carreño
Jadson Viera
Foto: Leonardo Carreño

Boston River recibe este sábado a Plaza Colonia, urgido por la tabla del descenso, en el Campeones Olímpicos de Florida.

Cerro Largo, uno de los líderes del Torneo Clausura, visita a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario buscando seguir en lo más alto del último certamen de la Liga AUF Uruguaya.

CERRO LARGO

Danielo Núñez disparó duro: dijo que "el mayor enemigo" de Cerro Largo FC "es su propia gente", cuestionó a la "dinastía política" de Botana y que evaluaron mudarse a Montevideo

El césped del Campeón del Siglo 
PEÑAROL

Peñarol quiere instalar césped híbrido en el Campeón del Siglo, ¿cuánto cuesta, cuánto demora y qué maquinarias precisa?

La octava fecha del Torneo Clausura comenzó este viernes con el clásico entre Defensor Sporting y Danubio y culminará el domingo cuando Peñarol reciba a Juventud en el Campeón del Siglo.

Este viernes jugaron Defensor Sporting y Danubio en el Franzini abriendo la etapa.

Nacional recibirá a Liverpool el sábado en duelo clave por la Tabla Anual que lideran los tricoloresy también por el Clausura, donde mandan Peñarol y Cerro Largo.

Los arachanes visitan a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario.

El domingo Cerro y Miramar Misiones jugarán por puntos calientes por el descenso.

Peñarol recibe a Juventud sin margen de error tras empatar la fecha pasada en Belvedere.

Día Hora Partido Cancha Juez Asistentes VAR
Viernes 20.00 Defensor Sporting vs Danubio Franzini Gustavo Tejera Carlos Barreiro, Agustín Berisso y Anahí Fernández Christian Ferreyra y Martín Soppi
Sábado 13.00 Montevideo City Torque vs Cerro Largo Centenario Javier Burgos Pablo Llarena, Pablo Álvez y Federico Modernell Javier Feres y Héctor Bergaló
Sábado 15.30 Boston River vs Plaza Colonia Campeones Olímpicos Leandro Lasso Horacio Ferreiro, Mauricio Hernández y Augusto Olmos Jonhatan Fuentes y Andrés Nievas
Sábado 18.30 Nacional vs Liverpool Gran Parque Central Esteban Ostojich Nicolás Tarán, Matías Rodríguez y Federico Arman Andrés Cunha y Nicolás Piaggio
Domingo 10.30 Progreso vs Wanderers Paladino Satiago Motta Martín Soppi, Federico Piccardo y Esteban Guerra Leodán González y Anahí Fernández
Domingo 13.00 Cerro vs Miramar Misiones Tróccoli Bruno Sacarelo Héctor Bergaló, Franco Mieres y Ruben Umpiérrez Yimmy Álvarez y Richard Trinidad
Domingo 15.30 River Plate vs Racing Saroldi Javier Feres Nicolás Nievas, Amador de Prado y Kevin Fontes Christian Ferreyra y Sebastián Silvera
Domingo 18.30 Peñarol vs Juventud Campeón del Siglo Andrés Matonte Mathias Muniz, Javier Irazoqui y Andrés Martínez Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández

