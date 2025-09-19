Así se juega la octava fecha del Torneo Clausura: partidos, horarios, canchas y equipos arbitrales

Boston River recibe este sábado a Plaza Colonia, urgido por la tabla del descenso, en el Campeones Olímpicos de Florida.
Cerro Largo, uno de los líderes del Torneo Clausura, visita a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario buscando seguir en lo más alto del último certamen de la Liga AUF Uruguaya.
La octava fecha del Torneo Clausura comenzó este viernes con el clásico entre Defensor Sporting y Danubio y culminará el domingo cuando Peñarol reciba a Juventud en el Campeón del Siglo.
Este viernes jugaron Defensor Sporting y Danubio en el Franzini abriendo la etapa.
Nacional recibirá a Liverpool el sábado en duelo clave por la Tabla Anual que lideran los tricoloresy también por el Clausura, donde mandan Peñarol y Cerro Largo.
Los arachanes visitan a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario.
El domingo Cerro y Miramar Misiones jugarán por puntos calientes por el descenso.
Peñarol recibe a Juventud sin margen de error tras empatar la fecha pasada en Belvedere.
|Día
| Hora
| Partido
| Cancha
| Juez
| Asistentes
| VAR
|Viernes
|20.00
|Defensor Sporting vs Danubio
|Franzini
|Gustavo Tejera
|Carlos Barreiro, Agustín Berisso y Anahí Fernández
|Christian Ferreyra y Martín Soppi
| Sábado
|13.00
|Montevideo City Torque vs Cerro Largo
|Centenario
|Javier Burgos
|Pablo Llarena, Pablo Álvez y Federico Modernell
|Javier Feres y Héctor Bergaló
| Sábado
|15.30
|Boston River vs Plaza Colonia
|Campeones Olímpicos
|Leandro Lasso
|Horacio Ferreiro, Mauricio Hernández y Augusto Olmos
|Jonhatan Fuentes y Andrés Nievas
| Sábado
|18.30
|Nacional vs Liverpool
|Gran Parque Central
|Esteban Ostojich
|Nicolás Tarán, Matías Rodríguez y Federico Arman
|Andrés Cunha y Nicolás Piaggio
| Domingo
|10.30
|Progreso vs Wanderers
|Paladino
|Satiago Motta
|Martín Soppi, Federico Piccardo y Esteban Guerra
|Leodán González y Anahí Fernández
| Domingo
|13.00
|Cerro vs Miramar Misiones
|Tróccoli
|Bruno Sacarelo
|Héctor Bergaló, Franco Mieres y Ruben Umpiérrez
|Yimmy Álvarez y Richard Trinidad
| Domingo
|15.30
|River Plate vs Racing
|Saroldi
|Javier Feres
|Nicolás Nievas, Amador de Prado y Kevin Fontes
|Christian Ferreyra y Sebastián Silvera
| Domingo
|18.30
|Peñarol vs Juventud
|Campeón del Siglo
|Andrés Matonte
|Mathias Muniz, Javier Irazoqui y Andrés Martínez
|Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández