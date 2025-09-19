Danielo Núñez disparó duro: dijo que "el mayor enemigo" de Cerro Largo FC "es su propia gente", cuestionó a la "dinastía política" de Botana y que evaluaron mudarse a Montevideo

Danielo Núñez , DT de Cerro Largo FC , concedió una entrevista en donde habló sobre varios temas y apuntó principalmente contra el cambio de localía en los partidos frente a Nacional o Peñarol , de mudar la localía del equipo a Montevideo y del trato de la gente del club con él.

"Sobre traerlo a Melo a Peñarol, yo no traería a ningún grande en ningún campeonato a Melo . La logística se duplica y significa mayores costos para poner un partido en escena en Melo y hacerles la fiesta a los contras de Cerro Largo que van y llenan las tribunas con las camisetas de Nacional y Peñarol y superan el número de hinchas verdaderos de Cerro Largo . Y todavía algún hincha de Nacional y Peñarol se mezcla en la hinchada de Cerro Largo para pagar menos la entrada y están hinchando de forma silenciosa", comenzó explicando este viernes en diálogo con Minuto 1 de Carve Deportiva.

"Esta institución el mayor enemigo que tiene es su propia gente , siempre lo he dicho. Quizás no se lo he dicho a los periodistas de Montevideo, pero ya es un repetir constante en lo que hace a la vida cotidiana y al diálogo que yo tengo con la prensa a nivel local", agregó Núñez.

Ampliando más su opinión con respecto a este tema, se refirió a la ventaja que podría sacar su equipo jugando de local: "¿Cuál es la poca ventaja que tiene Cerro Largo de traer a los grandes acá? Jugar en casa, pero somos visitantes en el Ubilla. Nosotros no entrenamos en el Ubilla, hay cosas que son claras y que no nos dan ventaja. ¿Cuál es la otra ventaja, no viajar 400 km (a Montevideo)? ya es una rutina incorporada que la tenemos, ya no nos causa el cansancio que le genera a los equipos que vienen una vez. Ofrecemos ventajas a otros: los periodistas no tienen que venir a Melo, no tiene que hacer 400 km y perder un día y medio de su tarea en Montevideo", detalló.

"Si seguimos analizando, no hay ventaja ninguna", comentó.

La "dinastía política" y sus "egos"

El entrenador también cargó contra los gobiernos de Cerro Largo. "¿Por qué Cerro Largo no tiene un Complejo Deportivo que hace años debería tener? Por el egoísmo propio de la dinastía política a nivel interno. Hace 6 o 7 años que amagan a que van a votar, que van a dar el comodato, y salta alguno y dice que no, porque es para Cerro Largo, no porque es una institución privada, porque está Ernesto Dehl, o Danielo Núñez...".

"Ahora llegó un intendente que no es de la ciudad (Christian Morel), que no está en la rosca, que terminó con la dinastía en Río Branco, porque en río Branco era algo similar que en Melo, una rueda que giraba y siempre estaban las mismas caras ocupando los cargos de importancia a nivel político... Terminó con la dinastía en Río Branco (...), terminó con las dinastías en Melo y dijo acá hay que priorizar... Si al proyecto de Cerro Largo lo declararon de interés departamental, vamos a darle los medios, vamos a ayudarlo", agregó.

"Los dineros para financiar el equipo de Cerro Largo no salen del departamento, los consigue (el presidente del club) Ernesto Dehl en Montevideo que se fue metiendo de a poco en la cocina. Tenemos un equipo profesional porque existe Dehl. Quiero ver, el día que no este Ernesto, en que termina este proyecto. Esto ya tendría que estar transformado en Sociedad Anónima para adquirir tranquilidad en distintos aspectos que hacen el crecimiento de una institución a nivel profesional", argumentó posteriormente.

En la nota mencionaron que el actual intendente de Cerro Largo es Christian Morel, quien asumió en junio de este año.

Los anteriores intendentes de Cerro Largo fueron Sergio Botana, entre 2010 y 2020, mientras que la última administración estuvo al frente de José Yurramendi Pérez, cercano a Botana.

"Hoy ya tenemos el comodato. Hoy ya le dieron el comodato a Cerro Largo. Y los otros estuvieron 15 años... Y salían y decían: 'No, soy hincha de Cerro Largo, y la camiseta y que el escudo representa al departamento'. Todo farsa", comentó.

WhatsApp-Image-2019-04-14-at-20.33.43.webp Botana en la hinchada de Cerro Largo FC en el Ubilla de Melo Diego Battiste

"Yo siempre dije las cosas como soy, no me interesan los políticos", agregó.

Consultado por si con Botana de intendente el club no había tenido apoyo, Danielo Núñez dijo: "Yo creo que fui claro".

"Yo no me voy a detener en dar explicaciones. yo dije bien claro: 'Morel terminó con la dinastía en Río Branco'. Porque eran siempre los mimos los que dirigían en esa ciudad y la tenían hecha pedazos. Morel vino de Río Branco sin que nadie lo conociera, derribó una montaña de votos, terminó con la dinastía de Melo y se hizo intendente departamental. ¿La gente por qué lo votó? ¿Y por qué terminó abajó la dinastía?. Es una respuesta que pienso que con lo que estoy diciendo habla por si sola", agregó.

"De repente los que estaban antes, piensan que estaban en lo cierto y que Cerro Largo FC no les importaba. O no encontraron el espacio que querían dentro de la institución, no encontraron el espacio, entonces: '¿No me das el espacio? Te retiro esto, te retiro aquello...'. Entonces como la institución es independiente, no otorgó determinados espacios, cuando no me das espacios sigo mirando allá, apuesto a que te mueras porque pienso que sin mí no vas a avanzar. Y la institución ha demostrado todo lo contrario", señaló.

Núñez dijo que Ernesto Dehl "no duerme tranquilo" y tiene que salir a buscar dinero todos los meses para el presupuesto club. "¿Y de Melo qué sale para financiar a Cerro Largo? Nada. No hay una empresa que ponga 10 pesos. '¿Saben quién se asoció con Cerro Largo? The la Planta", señaló, en referencia al grupo musical que es esponsor del equipo. "¿Increíble no? Ahí tienen todo, ahí tienen la conclusión final. The la Planta se asoció con el proyecto, vio que era un hijo bien nacido del departamento, que estaba transitando con éxito y dijo 'yo tengo que darle a mi departamento, sea poco o sea mucho, algo'".

20250723 FBL - SUDAMERICANA - CERROLARGO - CCORDOBA Players of Cerro Largo pose for a picture ahead of the Copa Sudamericana knockout round play-off football match between Uruguay's Cerro Largo and Argentina's Central Cordoba at the Campeon del Siglo Stad Cerro Largo con "The la Planta" como espónsor Foto: Eitan Abramovich / AFP

El DT también señaló que en conversaciones que tuvo con Morel afirmaron que van a "priorizar las juveniles de Cerro Largo FC" y que eso "no va a caer bien" en el club y en el departamento porque hay dirigentes que venden a los jóvenes por "dinerillos".

Danielo Núñez y el cambio de localía ante los grandes

Con respecto a este tema, confesó que en el club se planteó la idea de mudarse a la capital: "Hemos pensado mudarnos directamente a Montevideo y hemos tenido muchas charlas con el presidente en momentos de calentura que nos lleva la injusticia y la falta de reconocimiento. ¿Se piensan que alguien me reconoce en Melo? Son muy pocos. Me reconocen en la feria de Montevideo. Lo hemos analizado con números porque sería un ahorro y es brutal lo que cuesta llevar a un equipo a competir a Montevideo. Nunca hubo integración, es un ego", señaló.

Actualmente el club tuvo un contacto con Peñarol para que el partido de la novena fecha, que se debe jugar en Melo, se traslade al Estadio Centenario.

"Puede ser que a Peñarol le quede incómodo hacer el viaje y jugar acá, es lo que se dice. Pero Peñarol es un equipo grande, nosotros somos una liebre al lado de un elefante. Yo no analizo el resultado con Peñarol porque nació para ser campeón y está obligado, yo no estoy obligado a salir campeón. ¿Estamos haciendo algo ilegal con cambiar la localía? ¿Estamos haciendo algo antirreglamentario? No, y otros equipos lo han hecho", expuso Danielo.

WhatsApp-Image-2019-04-14-at-23.04.39.webp Danielo Núñez, DT de Cerro Largo Diego Battiste

Por último, se refirió al trato de la gente con él luego de sus opiniones y estas declaraciones, y dijo: "Me da lo mismo como me trate la gente, la gente no me da nada, vivo del afecto de la gente que me quiere y que me apoya. De aquellos que han estado siempre en las buenas y en las malas. Nosotros logrando lo que logramos, hay gente que va a la tribuna a gritarnos cualquier barbaridad y a pedir que nos saquen".

"¿Yo que tipo de consideración voy a tener con esa gente, que es la mayoría? Todos los partidos tengo problemas, van a la cancha a gritar bobadas, no saben nada de fútbol y se van a desahogar de problemas personales. Me importa la gente que defiende la camiseta de Cerro Largo, esa gente me importa. Los otros no. A mí no me puso acá la gente. No me han valorado. Dicen que nadie es profeta en su tierra", sentenció Danielo.