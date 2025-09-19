La timidez de Julia Paternain en el emocionante recibimiento sorpresa que le hicieron en el aeropuerto al regresar a Estados Unidos; mirá el video y su reacción

Julia Paternain en el emocionante recibimiento sorpresa que le hicieron al regresar a Estados Unidos

La maratonista uruguaya Julia Paternain regresó a Estados Unidos luego de su histórica medalla de bronce en el Mundial de atletismo de Tokio 2025 y tuvo un emocionante recibimiento de amigos, compañeros y su entrenador.

Tras su gran logro, la atleta dejó el torneo de Japón y voló a Flagstaff, ciudad del estado de Arizona, donde está radicada y entrena, y que es mencionada en la popular canción Ruta 66, la que pasa por ahí.

Al llegar al aeropuerto, la uruguaya fue sorprendida por un grupo de amigos y compañeros que la recibieron con aplausos, flores y carteles con su foto gigante, lo que le dio algo de timidez.

Sonriente, llevando su mochila y su carry on, la atleta los saludó, sin poder creer la bienvenida que le dieron.

Así se pudo ver en un video que publicó su entrenador Jack Polerecky, quien este jueves fue entrevistado por Referí y contó cuál es su plan para la maratonista.

"Obviamente que esto nos abrió un montón de oportunidades. Ella puede entrar en más carreras. Quiere correr la maratón de Londres en primavera (otoño de Uruguay 2026), tenemos que sentarnos a programar lo que se viene", señaló desde Arizona.

"El plan a largo plazo es clasificar a Los Angeles 2028 y estar bien preparados para eso y dar todos los pasos para los Juegos Olímpicos", agregó.

"Quedan unos años, llevamos solo un año de desarrollo deportivo con ella por lo que quiero que se vuelva más y más rápida, que baje sus tiempos y que sume más experiencia en grandes carreras. Obviamente esto ha sido una experiencia gigante, pero también una experiencia de mucha aprendizaje de competir con las mejores de las mejores”.