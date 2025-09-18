"Estoy vendiendo alfajores para los gastos": Luciana Wynants, hija ciclista del medallista olímpico, contó las dificultades para ir al Mundial de Chile ante las críticas por ser "hija de"

Luciana Wynants, la ciclista hija del medallista olímpico Milton Wynants, hizo un descargo en sus redes sociales en la que mencionó el trabajo que hacen para poder disputar el Mundial de Pista de Chile 2025 y en respuesta a quienes la critican por ser “hija de”.

Como informó Referí Luciana Wynants Castrillón fue seleccionada por la Federación Ciclista Uruguaya (FCU) para el próximo torneo trasandino , junto a Paola Silva Wynants y Diego Jamen Ivaldi, quienes competirán en las pruebas persecución individual masculina, persecución individual femenina y contrarreloj de kilómetro femenino.

Al divulgarse su nombre en las noticias deportivas, la joven de 23 años recibió cuestionamientos en las redes sociales, donde señalaron que estaba en el equipo celeste por ser “hija de” Milton Wynants.

Ante esos comentarios, la sanducera realizó un descargo en sus redes.

“¿Es en serio que a mí también me van a tachar por ser "hija de"?”, señaló. “Lo único que estoy sacando de esta oportunidad son malos comentarios y gente tirando para abajo. Y pregunto, ¿qué saben el trabajo que le metemos? ¿Qué saben lo que trabajamos para poder ir a correr? Para pagarnos los viajes, los viáticos, el material que usamos, todo”.

“Literal, estoy vendiendo alfajores para solventar los gastos que conlleva esto”, comentó.

“Nadie sabe lo que trabajamos para poder ir a las copas este año y conseguir puntos. Es un sueño poder representar al país, pero me cansa leer este tipo de comentarios. No soy de hacer estas descargas, pero creí importante hacerlo. Gracias”, agregó Luciana.

“Quiero pedir disculpas por escribir esto a la gente que si nos apoya, que sí da para adelante, los tengo siempre presentes a todos, gracias de corazón”, señaló.

El mensaje de Luciana Wynants El mensaje de Luciana Wynants

Este año, Luciana Wynants y Paola Silva lograron medalla de plata en la Copa Chile 2025 en la prueba de Madison.

Además, Wynants fue plata en scratch y Silva fue bronce en esa misma disciplina.

Anteriormente, en 2021, Luciana representó a Uruguay en los Juegos Panamericanos Junior en pista, donde tuvo a su padre como entrenador y en 2023 fue campeona nacional sub 23 de ruta y contrarreloj individual.

El anuncio de la FCU

La FCU informó días atrás la selección que irá al Mundial de Pista de Chile 2025 y también la decisión de ir al Mundial de Ruta de Ruanda del próximo 21 al 28 de setiembre con un solo ciclista, Ciro Pérez, pese a haber logrado once cupos.

Esa medida se debió a que "la institución no dispone actualmente de los recursos necesarios para afrontar los costos que implicaría participar con una delegación tan amplia en Kigali, debido a que aún se encuentran pendientes de cobro fondos comprometidos por parte de acreedores”, según comunicaron.

La FCU también informó que “sabiendo de estas dificultades, y para no mermar la actividad deportiva internacional de Uruguay”, comenzó a trabajar en la obtención de cupos para el Mundial de Pista de Chile 2025, “cuya participación es considerablemente más accesible”.

En esa gestión se obtuvieron tres cupos: uno para la persecución individual masculina, otro para la persecución individual femenina y otro para contrarreloj de kilómetro femenino.

Uruguay participará de ese evento en Chile con los siguientes representantes: Diego Jamen Ivaldi, Paola Silva Wynants y Luciana Wynants Castrillón.

“Continuaremos trabajando con el mayor de los esfuerzos para seguir generando los recursos que nos permitan participar de este tipo de eventos, como se ha logrado en los últimos años”, señaló la FCU.