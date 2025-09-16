Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / RECONOCIMIENTO

El homenaje del Parlamento a Milton Wynants al festejar los 25 años de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000

El ciclista sanducero Milton Wynants fue segundo en la prueba por puntos en los Juegos Olímpicos y ganó la única medalla que logró Uruguay en los últimos 61 años a nivel olímpico

16 de septiembre 2025 - 20:56hs
Milton Wynants y su esposa Marlene en el homenaje en el Parlamento

Milton Wynants y su esposa Marlene en el homenaje en el Parlamento

Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Medalla de Milton Wynants y su esposa Marlene en el homenaje en el Parlamento
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Milton Wynants y Julio César Maglione, expresidente del Comité Olímpico Uruguayo

Milton Wynants y Julio César Maglione, expresidente del Comité Olímpico Uruguayo

Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Milton Wynants en el homenaje en el Parlamento
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Milton Wynants y su esposa Marlene en el homenaje en el Parlamento 1
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Milton Wynants y su esposa Marlene en el homenaje en el Parlamento

Milton Wynants y su esposa Marlene en el homenaje en el Parlamento

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Una bicicleta de US$ 2.000 que se compró el mismo deportista; una preparación llena de dificultades para competir en la prueba por puntos en Dunc Gray, en Sídney; una wild card (carta invitación, porque sino nunca hubiera participado en los Juegos Olímpicos) y las 160 vueltas que el 20 de setiembre de 2000 dio al óvalo de madera, le brindaron a Milton Wynants la medalla de plata de los JJOO que le permitieron a Uruguay regresar a podio olímpico 36 años después.

A 25 años de aquella hazaña del ciclista sanducero, este martes el Parlamento le realizó un homenaje a Wynants para reconocer su logro y destacar la enorme distinción que consiguió para Uruguay.

Milton Wynants en el homenaje en el Parlamento

En la prueba por puntos de ciclismo de los JJOO de 2000, el sanducero finalizó en segundo lugar detrás del español Joan Llaneras y por delanteo de Alexey Marcov.

Emiliano Lasa
ATLETISMO

Emiliano Lasa disputó su sexto Mundial de atletismo pero terminó en su clasificación más baja

Cole Hocker a la derecha
ATLETISMO

El codazo que le costó la descalificación al campeón olímpico de 1.500 m Cole Hocker en la semifinal del Mundial de atletismo Tokio 2025

0018488570.webp

La prueba por puntos se desarrolló en el velódromo australiano sobre 160 vueltas (40 kilómetros), con embalajes cada 10 vueltas que otorgaban puntaje. El ganador fue el que sumó más puntos y más vueltas.

1622832891630.webp
Milton Wynants gana una medalla olímpica en los juegos de Sídney. Fue el último uruguayo en conseguirlo. 2000
Milton Wynants gana una medalla olímpica en los juegos de Sídney. Fue el último uruguayo en conseguirlo. 2000

Por su histórico logro, en 2000, el Ministerio de Deporte y Juventud le otorgó a Wynants la Orden al Mérito Deportivo y el Comité Olímpico Uruguayo US$ 10 mil.

Este martes el ciclista fue acompañado por su esposa Marlene y por el expresidente del Comité Olímpico Uruguayo, Julio César Maglione, entre otras autoridades, durante el homenaje en el Parlamento.

En los últimos 61 años, después de Tokio 1964, Uruguay ganó una sola medalla en los JJOO, la de Wynants.

La anterior es de los Juegos que se desarrollaron en Japón, de Washington Rodríguez en boxeo.

Temas:

parlamento WYNANTS Milton Wynants olímpico

Seguí leyendo

Las más leídas

Julia Paternain
ATLETISMO

¿Qué premio económico ganó Julia Paternain por su medalla de bronce en el Mundial de atletismo?

La explicación que Carolina Cosse le dio a Ignacio Ruglio para descartar el pedido de iluminar el Palacio Legislativo con los colores de Peñarol
PEÑAROL

La explicación que Carolina Cosse le dio a Ignacio Ruglio para descartar el pedido de iluminar el Palacio Legislativo con los colores de Peñarol

El bronce de la uruguaya Julia Paternain en El Chiringuito
ATLETISMO

"La historia más increíble de los mundiales": así vieron el bronce de la uruguaya Julia Paternain en El Chiringuito, el reconocido programa de TV de España; mirá el video

El cuadro de la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Copa AUF Uruguay: mirá cómo quedaron definidos los días y horarios de los cruces de cuartos de final

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos