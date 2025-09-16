El homenaje del Parlamento a Milton Wynants al festejar los 25 años de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000

Milton Wynants y su esposa Marlene en el homenaje en el Parlamento

Una bicicleta de US$ 2.000 que se compró el mismo deportista; una preparación llena de dificultades para competir en la prueba por puntos en Dunc Gray, en Sídney; una wild card (carta invitación, porque sino nunca hubiera participado en los Juegos Olímpicos) y las 160 vueltas que el 20 de setiembre de 2000 dio al óvalo de madera, le brindaron a Milton Wynants la medalla de plata de los JJOO que le permitieron a Uruguay regresar a podio olímpico 36 años después.

A 25 años de aquella hazaña del ciclista sanducero, este martes el Parlamento le realizó un homenaje a Wynants para reconocer su logro y destacar la enorme distinción que consiguió para Uruguay.

Milton Wynants en el homenaje en el Parlamento

En la prueba por puntos de ciclismo de los JJOO de 2000, el sanducero finalizó en segundo lugar detrás del español Joan Llaneras y por delanteo de Alexey Marcov.

La prueba por puntos se desarrolló en el velódromo australiano sobre 160 vueltas (40 kilómetros), con embalajes cada 10 vueltas que otorgaban puntaje. El ganador fue el que sumó más puntos y más vueltas.

Por su histórico logro, en 2000, el Ministerio de Deporte y Juventud le otorgó a Wynants la Orden al Mérito Deportivo y el Comité Olímpico Uruguayo US$ 10 mil.

Este martes el ciclista fue acompañado por su esposa Marlene y por el expresidente del Comité Olímpico Uruguayo, Julio César Maglione, entre otras autoridades, durante el homenaje en el Parlamento.

En los últimos 61 años, después de Tokio 1964, Uruguay ganó una sola medalla en los JJOO, la de Wynants.

La anterior es de los Juegos que se desarrollaron en Japón, de Washington Rodríguez en boxeo.