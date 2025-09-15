Dólar
ATLETISMO

Emiliano Lasa disputó su sexto Mundial de atletismo pero terminó en su clasificación más baja

Emiliano Lasa llegó al récord de participación para un varón en mundiales de atletismo aunque en Tokio tuvo su peor clasificación final

15 de septiembre 2025 - 11:59hs
Emiliano Lasa

Emiliano Lasa

Emiliano Lasa disputó este lunes su sexto Mundial de atletismo marcando un récord de participación para un varón uruguayo. Lo hizo en su prueba habitual, el salto largo, pero esta vez estuvo lejos de sus mejores marcas y terminó en la colocación más baja entre todas sus participaciones.

Lasa, de 35 años y diploma olímpico en Río 2016, saltó en la serie B pero estuvo lejos de la marca mínima que aseguraba un lugar en lugar en la final: 8,15 metros.

Su mejor registro fue de 7,67 metros y eso lo dejó 28° entre los 36 participantes.

Lasa debutó en mundiales en Beijing 2015 con un 15° puesto.

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

¿Cuál es el vínculo de Julia Paternain con Nacional y cómo se dio su salida del atletismo de Gran Bretaña para pasar a correr por Uruguay?

Julia Paternain celebra el tercer puesto del Mundial de atletismo de Tokio 2025 en maratón, tras llegar a la meta
ATLETISMO

"Todavía me cuesta poner en palabras lo que siento": el primer posteo de la uruguaya Julia Paternain después de su histórica medalla de bronce en el Mundial de atletismo

En Londres 2017 logró la mejor ubicación histórica para un atleta uruguayo en mundiales, con una novena colocación.

Esa posición fue superada el sábado por la histórica medalla de bronce lograda en la maratón por Julia Paternain.

Mundial Marca Posición
Beijing 2015 7,95 m 15°
Londres 2017 8,11 m
Doha 2019 7,66 m 20°
Oregon 2022 7,89 m 13°
Budapest 2023 7,72 m 24°
Tokio 2025 7,67 m 28°

Nicolás Cuestas llegó en este Mundial de Tokio a su quinto Mundial, pero Lasa lo supera con seis presencias.

Ambos dejaron atrás a Heber Viera y Andrés Silva quienes vieron acción en cuatro mundiales.

Silva estuvo anotado para correr un quinto Mundial en Beijing 2015 pero debió bajarse teniendo marca de clasificación por el resultado adverso de un control de dopaje, producto de un suplemento alimenticio contaminado.

Déborah Rodríguez, que en Tokio llegará a siete participaciones, es la atleta récord para Uruguay en presencias.

Temas:

Emiliano Lasa Tokio atletismo

