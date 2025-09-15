Emiliano Lasa disputó su sexto Mundial de atletismo pero terminó en su clasificación más baja

Emiliano Lasa disputó este lunes su sexto Mundial de atletismo marcando un récord de participación para un varón uruguayo. Lo hizo en su prueba habitual, el salto largo, pero esta vez estuvo lejos de sus mejores marcas y terminó en la colocación más baja entre todas sus participaciones.

Lasa, de 35 años y diploma olímpico en Río 2016, saltó en la serie B pero estuvo lejos de la marca mínima que aseguraba un lugar en lugar en la final: 8,15 metros.

Su mejor registro fue de 7,67 metros y eso lo dejó 28° entre los 36 participantes .

Lasa debutó en mundiales en Beijing 2015 con un 15° puesto.

En Londres 2017 logró la mejor ubicación histórica para un atleta uruguayo en mundiales, con una novena colocación.

Esa posición fue superada el sábado por la histórica medalla de bronce lograda en la maratón por Julia Paternain.

Mundial Marca Posición Beijing 2015 7,95 m 15° Londres 2017 8,11 m 9° Doha 2019 7,66 m 20° Oregon 2022 7,89 m 13° Budapest 2023 7,72 m 24° Tokio 2025 7,67 m 28°

Nicolás Cuestas llegó en este Mundial de Tokio a su quinto Mundial, pero Lasa lo supera con seis presencias.

Ambos dejaron atrás a Heber Viera y Andrés Silva quienes vieron acción en cuatro mundiales.

Silva estuvo anotado para correr un quinto Mundial en Beijing 2015 pero debió bajarse teniendo marca de clasificación por el resultado adverso de un control de dopaje, producto de un suplemento alimenticio contaminado.

Déborah Rodríguez, que en Tokio llegará a siete participaciones, es la atleta récord para Uruguay en presencias.