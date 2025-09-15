El comentario de Lionel Messi con respuesta de Luis Suárez que revolucionó las redes sociales de Deportivo LSM

Un comentario de Lionel Messi con una respuesta de Luis Suárez revolucionó las redes sociales de Deportivo LSM , el equipo de ambas estrellas que juega en la Divisional D del fútbol uruguayo y que el pasado fin de semana volvió a la victoria en la tercera fecha.

Dos de los goles del triunfo 3-0 ante Estudiantes del Plata los anotó Martín Parodi.

Y en las redes del club publicaron una foto de Parodi con el texto “Marteeeeeeen y el tercerooo”.

Ese posteo fue comentado por Messi. “¿Palermo?” , preguntó, en referencia al exdelantero de Boca Juniors y la selección argentina Martín Palermo.

A lo que Suárez, le comentó: “Claaaaro: Martín Palermo”.

El mensaje de Messi tuvo más de 17.000 likes y el de Suárez más de 8.000, mientras que el posteo superó los 24.000.

Luego, LSM hizo una imagen con el festejo de Parodi y una foto de Palermo.

Y también Martín Palermo compartió el posteo de LSM, saludando a Martín Parodi por su gol.

Triunfo de Deportivo LSM

Deportivo LSM, el equipo que regentean Luis Suárez y Lionel Messi, volvió al triunfo en la jornada de este sábado, y lo hizo con una goleada por 4-0 sobre Estudiantes del Plata en la Ciudad Deportiva LS por la tercera fecha de la Divisional D.

Cabe recordar que luego de un buen comienzo de campeonato en el que habían vencido 2-0 a Academia en el Parque Palermo, el pasado fin de semana, con Luis Suárez y su familia en el campo de jugo observando el encuentro, el equipo había caído goleado 3-0 por Rincón FC.

Enrique Etcheverry abrió el marcador para los locales a los 13 minutos.

Justo cuando se terminaba el primer tiempo, apareció el primero de los goles de Martín Parodi que tuvo una mañana soñada, para estampar el 2-0 transitorio.

El propio jugador convirtió el tercero a los 50 minutos, mientras que Agustín Santurio cerró el marcador en la hora misma del partido.

Más allá de los dos goles de Martín Parodi, Enrique Etcheverry fue elegido como el jugador del encuentro.