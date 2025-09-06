Dólar
Luis Suárez, que llegó con toda su familia a Montevideo y vio a su equipo y al de Lionel Messi desde el palco, no le trajo suerte: Deportivo LSM perdió 3-0 ante Rincón

El equipo de Luis Suárez y Lionel Messi jugó este sábado su segundo partido por la Divisional D, perdió el invicto ante Rincón y el Pistolero junto a su familia vivió la primera derrota de la temporada 2025

6 de septiembre 2025 - 15:52hs
Luis Suárez fue a ver a Deportivo LSM ante Rincón en la Divisional D
FOTO: EFE
Luis Suárez fue a ver a Deportivo LSM ante Rincón en la Divisional D
FOTO: AFP
Deportivo LSM vs Rincón en la segunda fecha de la Segunda División Amateur de la AUF

Deportivo LSM vs Rincón en la segunda fecha de la Segunda División Amateur de la AUF

FOTO: EFE

La presencia de Luis Suárez y de su familia en el segundo partido de Deportivo LSM en la temporada 2025 de la Divisional D de la Asociación Uruguaya de Fútbol no le trajo suerte al equipo del goleador de la selección uruguaya y de Lionel Messi, que sufrió su primera derrota.

Deportivo LSM perdió 3-0 ante Rincón.

El goleador histórico de la selección llegó acompañado de toda su familia al Complejo LS, en donde se disputó el partido este sábado desde la hora 11.

Luis Suárez fue a ver a Deportivo LSM ante Rincón en la Divisional D
Luis Suárez y su hijo Benjamín estuvieron en la práctica de Deportivo LSM
DIVISIONAL D

Tras el episodio de su escupitajo a un funcionario de Seattle Sounders, mirá por qué está Luis Suárez en Uruguay

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup
LEAGUES CUP

La Leagues Cup suspendió a Luis Suárez por su salivazo, aunque puede seguir jugando en la MLS; así fue la dura sanción que le aplicó

Los de Suárez y Messi pudieron comenzar ganando a través de un penal que remató Taján y que fue detenido por Matías Losada.

Luis Suárez fue a ver a Deportivo LSM ante Rincón en la Divisional D

Luego, Santiago Dupuy fue expulsado y Deportivo LSM quedó con 10 futbolistas en el final del primer tiempo.

De todas formas, pudo llegar al gol, pero Agustín Santorio se lo perdió. Antes Santiago Medina, el hijo de Alexander "Cacique" Medina, estrelló una pelota en el palo.

Entonces, Rincón convirtió los tres goles a través de Pablo Olivera a los 63 minutos, Maicol Rodríguez de penal a los 80 y Lautaro Chagas a los 90+4.

Deportivo LSM había debutado el pasado sábado con victoria 2-0 ante Academia en el Parque Palermo.

Luis Suárez fue a ver a Deportivo LSM ante Rincón en la Divisional D

El próximo fin de semana enfrentará a Estudiantes del Plata, también en el Complejo LS.

Este es el resumen del partido que Deportivo LSM perdió 3-0 hoy ante Rincón:

Embed

El formato de competencia de la Divisional D

Se jugará una rueda todos contra todos de la cual el campeón logrará el ascenso directo para jugar en la Divisional C en 2026.

Los equipos que queden ubicados del segundo al quinto lugar jugarán playoffs por un segundo ascenso.

Temas:

Luis Suárez Deportivo LSM AUF Lionel Messi

