Ignacio Alonso, sobre el futuro político: "En algún momento vamos a tener a un exfutbolista como presidente de la AUF"

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso , planteó el escenario sobre un exfutbolista como principal dirigente del órgano rector del fútbol y tampoco descartó que pueda acceder un representante de Nacional, de Peñarol, o un árbitro o un entrenador.

En una entrevista de media hora que brindó al programa Vamos que vamos, de Espectador Deportes, luego del triunfo ante Perú, Alonso respondió distintos interrogantes, hasta que le plantearon esta pregunta:

¿Tiene características Rodrigo Bentancur (el futbolista de la selección uruguaya) para ser presidente de la AUF, porque tiene una cabeza diferente?

"Yo creo que en algún momento vamos a tener a un (ex)futbolista como presidente de la AUF. No dudo que en el futuro va a haber".

¿Más temprano que tarde?

"Va a haber, va a haber. Son procesos que se dan. También el nuevo Estatuto (que fue votado en 2018) permite esas cosas. Permite que alguien de los equipos grandes (Nacional o Peñarol) pueda ser presidente. Que alguien del fútbol del interior sea presidente. Que un jugador, un entrenador y un árbitro… hoy se abrió el juego. Que una mujer en cualquier momento, como ocurre en muchas partes del mundo, destaque en el cupo que tiene en el comité ejecutivo y pueda ser presidenta. Ojalá lo podamos ver en los tiempos que se vienen. Soy de los últimos dirigentes de la vieja generación que va quedando, de una generación relativamente joven. Vamos a tener una cantidad de novedad respecto a lo que tradicionalmente fue".

Lo que se viene para la selección uruguaya en el camino al Mundial 2026

Luego de la clasificación que Uruguay logró el jueves para el Mundial 2026, la AUF planifica los próximos partidos amistosos y la preparación previo al torneo de FIFA en Canadá, EEUU y México.

Alonso confirmó que Uruguay jugará en octubre en Malasia ante República Dominica y Uzbekistán.

En noviembre es altamente probable que enfrente a Estados Unidos y a México ambos de visitante, en esos países. Restan confirmar detalles.

Para marzo están en agenda partidos en Asia u Oceanía.

Ante la pregunta de si existía posibilidad de jugar en Europa, respondió: "Es muy difícil".

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del calendario del Mundial 2026 será el 5 de diciembre en Washington.

En un principio estaba proyectado para que se realizara en Las Vegas

Además, Alonso adelantó que en un principio la preparación para el Mundial el plantel de Marcelo Bielsa la realizará en Uruguay, y la cerrarán con dos partidos amistosos antes de la partida a Norteamérica.

La delegación partirá al lugar que le toque jugar su primer partido lo más próximo al debut.

Uruguay debe estar cinco días antes en la sede en la que jugará su primer encuentro.

Además, adelantó el presidente que es intención de la AUF instalarse en la ciudad en la que jugará cada uno de los partidos de la primera fase.

Esto representa un cambio importante en torno a los planes que se desarrollaron desde 2010 hasta 2022, en los que Uruguay elegía un lugar en el que montaba su base.

"Son muy largas las distancias para hacer una base y duplicar viajes", dijo Alonso.

El Mundial se jugará entre el 11 de junio y 19 de julio de 2026.