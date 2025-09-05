Dólar
ELIMINATORIAS

La situación de Luis Mejía con la selección de Panamá que apenas pudo empatar con el modesto Surinam por Eliminatorias, previo al partido que se perderá con Nacional

El arquero de Nacional, Luis Mejía, es muy querido en la escuadra panameña y por su gente, pero espera tener acción en su combinado

5 de septiembre 2025 - 13:00hs
Luis Mejía con la selección de Panamá por Eliminatorias

Luis Mejía con la selección de Panamá por Eliminatorias

Luis Mejía viene siendo una de las grandes figuras de Nacional en los últimos partidos, salvando al elenco tricolor de goles que parecen fáciles para los rivales. Sin embargo, el golero panameño, con muy buenas atajadas, logró salvar. En ese contexto, los dirigidos por Pablo Peirano lo pueden extrañar.

El arquero de los albos se perderá el partido contra Racing de este domingo por la sexta fecha del Torneo Clausura, y para el del jueves contra Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay, llegará muy justo.

Luis Mejía no jugó

Luis Mejía había clasificado con la selección de Panamá para la ronda final de las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Bentancur y Valverde en un partido contra Chile
ELIMINATORIAS

La dura sanción de FIFA que recibió Chile, el próximo rival de la selección uruguaya por Eliminatorias

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La alegría de Ignacio Ruglio por la buena noticia que recibió para el partido de Peñarol ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura

Sin embargo, este jueves a la noche, no fue tenido en cuenta por su técnico y quedó en el banco de suplentes en el partido que empataron 0-0 de visita contra el modesto Surinam.

El próximo lunes a la hora 22.30 de Uruguay, Panamá jugará como local su segundo compromiso de esta ronda final, ante un rival de cuidado como Guatemala, que además viene de perder 1-0 este jueves de locatario contra El Salvador, por lo que será un encuentro muy importante.

Todo apunta que el arquero de Nacional volverá a estar en el banco de suplentes de la selección panameña, según informan medios de ese país.

