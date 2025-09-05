La situación de Luis Mejía con la selección de Panamá que apenas pudo empatar con el modesto Surinam por Eliminatorias, previo al partido que se perderá con Nacional

Luis Mejía viene siendo una de las grandes figuras de Nacional en los últimos partidos, salvando al elenco tricolor de goles que parecen fáciles para los rivales. Sin embargo, el golero panameño, con muy buenas atajadas, logró salvar. En ese contexto, los dirigidos por Pablo Peirano lo pueden extrañar.

El arquero de los albos se perderá el partido contra Racing de este domingo por la sexta fecha del Torneo Clausura, y para el del jueves contra Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay, llegará muy justo.

Como informó Referí el pasado miércoles, Pablo Peirano recupera para el partido contra los colonienses a Gonzalo Carneiro, mientras que Juan Cruz De los Santos, seguirá al margen.

Luis Mejía había clasificado con la selección de Panamá para la ronda final de las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Sin embargo, este jueves a la noche, no fue tenido en cuenta por su técnico y quedó en el banco de suplentes en el partido que empataron 0-0 de visita contra el modesto Surinam.

El próximo lunes a la hora 22.30 de Uruguay, Panamá jugará como local su segundo compromiso de esta ronda final, ante un rival de cuidado como Guatemala, que además viene de perder 1-0 este jueves de locatario contra El Salvador, por lo que será un encuentro muy importante.

Todo apunta que el arquero de Nacional volverá a estar en el banco de suplentes de la selección panameña, según informan medios de ese país.