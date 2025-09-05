Los amistosos de la selección uruguaya confirmados en octubre y el lugar dónde se jugarán; mirá la actividad de la celeste hasta el Mundial 2026

La selección uruguaya termina su participación en las Eliminatorias , con la clasificación al Mundial 2026 lograda este jueves tras el triunfo ante Perú y el último partido del próximo martes ante Chile en Santiago, y ya tiene definido como seguirá su actividad.

Tras los partidos de setiembre por Eliminatorias, la selección volverá a jugar en la Fecha FIFA de octubre y tendrá dos amistosos confirmados.

Uruguay jugará ante Uzbekistán , una de las selecciones que está clasificada al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, que tendrá 48 equipos, y luego ante República Dominicana .

Ambos amistosos se jugarán en Malasia, el recordado país del Mundial sub 20 de 1997.

Así lo confirmó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, este jueves en el Estadio Centenario. Por el momento no se conocen las fechas, horarios ni estadios de los partidos.

Dos partidos más en noviembre

La selección de Marcelo Bielsa volverá a tener dos partidos más en noviembre de este año, en sus últimas presentaciones.

“Para noviembre, los partidos proyectados son contra Estados Unidos y México, de visitante”, indicó Alonso.

Manuel Ugarte de la selección de Uruguay ante Estados Unidos en la Copa América 2024

Ambos partidos serán en Estados Unidos, en ciudades a definir.

Sorteo en diciembre y agenda 2026

El sorteo del Mundial 2026 será en Washington el 5 de diciembre. Ese día Uruguay conocerá a sus rivales.

El próximo año tendrá una Fecha FIFA en el mes de marzo, en el que se pueden jugar otros dos partidos. La idea es que sean en Europa.

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya vs Perú por Eliminatorias

Mientras que en junio, en el marco de la preparación para el Mundial la celeste “seguramente” juegue “en Uruguay dos partidos de despedida”, dijo Alonso.

El Mundial se jugará desde el 11 de junio al 19 de julio de 2026 y la delegación celeste deberá estar al menos cinco días antes.