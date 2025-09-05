Dólar
Nacional / JUSTICIA

La Justicia imputó al comunicador Esteban Queimada por un delito de difamación tras insultar a la exvedette Yessy López

La jueza Marcela Vargas dictó medidas cautelares por 180 días mientras la Fiscalía sigue investigando

5 de septiembre 2025 - 15:19hs
Esteban Queimada
Instagram

La Justicia imputó este viernes al comunicador Esteban Queimada por un delito de difamación en reiteración real. La formalización de la investigación se dio luego de que a Queimada le dijeron “negra excandombera” e “ignorante de mierda” a la exvedette Yessy López.

La jueza Marcela Vargas ordenó que Queimada deba fijar domicilios y presentarse cada 15 días en la seccional más cercana, mientras la Fiscalía sigue investigando. Las medidas impuestas por Vargas son por 180 días.

La fiscal Lucía Nogueira narró que la familia de López se sintió muy dolida porque le recordó episodios de discriminación de años anteriores. “Yessy tuvo que soportar distintos episodios, de forma gratuita, tras los dichos de Queimada”, añadió la funcionaria del Ministerio Público.

“Queimada es una persona que tiene un espacio donde se puede expresar diariamente y le llega a muchas personas”, insistió Nogueira.

El episodio se dio en setiembre cuando Queimada hizo un editorial en su programa Bajo la lupa, luego de que López anunciara su candidatura a diputada por el Frente Amplio. Además de criticar al sistema político, el comunicador apuntó contra López: "¿Cómo no voy a estar en oposición a que una negra excandombera y tatuadora vaya ahí?, ¿a qué va a ir? Le vamos a pagar a una ignorante de mierda que en la propia campaña te dice que no sabe de política".

