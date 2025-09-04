Quién es Andrés Morosini, el jockey de 28 años de Soriano que secuestró a sus hijos y al que su expareja había denunciado por violencia

Andrés Morosini, el padre que secuestró a sus hijos a la fuerza de la casa de su expareja

De buena rienda, ágil para enderezar el caballo en la recta final y “de sangre ganadora”. Así definen varias personas la faceta de jockey de Andrés Morosini Rechoppa, el joven de 28 años que la Policía busca por cielo y tierra luego de que se llevara a la fuerza a sus dos hijos de 2 y 6 años en Soriano.

Morosini –quien había sido denunciado por violencia doméstica y tenía prohibición de acercamiento a su expareja, Micaela Ramos– entró el miércoles a la casa de la mujer, la amenazó y le dijo que si se acercaba mataría a los menores. Luego los subió en un auto BYD rojo y se fue.

Ramos, la madre de los menores, pidió ayuda a través de sus redes sociales y aseguró que se está “muriendo” mientras sus hijos no aparecen.

Los problemas en la pareja comenzaron por celos de Morosini , quien comenzó a cuestionar algunas “actitudes” de Ramos bajo el argumento de que lo estaba engañando.

La mujer terminó denunciándolo a partir de algunos episodios de violencia doméstica, que fueron tanto verbales como físicos. La Fiscalía, bajo el argumento de que Morosini tiene antecedentes penales por riñas, decidió establecer medidas de prohibición de acercamiento. Allí se separaron como pareja.

Durante varias semanas, el hombre intentó ir a la casa de Ramos pero no lo consiguió porque ella no estaba. Al mismo tiempo le enviaba mensajes de WhatsApp y le preguntaba por los hijos, sin que ella le respondiera.

Ramos y Morosisni estuvieron juntos varios años y vivían en una casa en la ciudad de Mercedes. Además de tener algunos trabajos, una de sus mayores pasiones de Morosini eran las carreras de caballos.

El hombre era jockey y solía participar de varias carreras tanto en la ciudad de Mercedes como en otros departamentos. Además de correr para propietarios de caballos, Morosini había comprado hace algunos meses un equino cuarto de milla con el que también pretendía competir.

Algunos conocidos de Morosini lo definen como “un jockey ganador”, que usaba su baja estatura y poco peso a su favor para sacar el mayor desempeño del caballo en el último tramo.

Las pistas que tiene la Policía

Los jerarcas policiales de Soriano tienen la sospecha de que Morosini tenía preparada la ruta de huida. El BYD rojo, que circula con las llantas pintadas de negro y sin la matrícula delantera, cruzó el peaje de la Ruta 2 hacia Fray Bentos.

Luego, el auto pasó por dos rutas más de Río Negro y desde entonces la Policía estima que está en esa zona.

El Ministerio del Interior dispuso de equipos de la Guardia Republicana, Policía Caminera y la Dirección de Aviación con el fin de cubrir cielo y tierra en la búsqueda.