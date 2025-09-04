Secuestro de dos niños en Soriano por parte de su padre: ¿debería haberse activado la alerta Amber por desapariciones?

Autoridades, vecinos y policías rastrean intensamente el paradero de dos menores que fueron raptados por la expareja de su madre en el departamento de Soriano y el sistema internacional de alerta Amber en Uruguay ante la desaparición de niños en el país , que fue aprobado el 20 de setiembre de 2024 , aún no está funcionando. Este jueves fuentes del Ministerio del Interior y el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter , quien impulsó el proyecto, hablaron con El Observador y explicaron por qué ningún celular fue notificado con las imágenes con los rostros de los niños buscados.

El 28 de febrero de este año, en su último día al frente del Ministerio del Interior, el entonces titular de la cartera Nicolás Martinelli firmó un convenio con la Fiscalía General de la Nación que habilita la activación de alertas Amber en colaboración con Meta, a través de Facebook e Instagram.

"Este sistema se activará cuando se presuma la existencia de un delito, notificando a usuarios en un radio de 160 km de la desaparición ", explicó en ese entonces Martinelli.

En la misma línea, Rodríguez Hunter destacó que la alerta temprana permitirá difundir información en tiempo real a través de teléfonos móviles , un factor crucial en un país pequeño como Uruguay.

Este miércoles el diputado blanco dijo a El Observador que, hasta donde tiene entendido, "al final del gobierno anterior tenían pronta la reglamentación", pero cuestionó que hasta el momento "nunca se aplicó".

"Ahora salta este caso (en referencia a Soriano), y no hay alerta. Es más, Soriano es una frontera en la que, como sabemos, 'hay un colador', es muy permeable".

En tal sentido, apuntó que "el tema no está en la aplicación", sino en que "no la han puesto en marcha". Rodríguez Hunter prefirió no puntualizar ni hacer declaraciones respecto al tema específico "por respeto a la familia en este difícil momento".

"Entiendo también cuando vos tenés mil cosas que parecen mucho más importantes y a veces no te da el tiempo o lo que sea, pero en estos momentos", reflexionó el representante, quien "quiso apurar" la implementación y desde el Ministerio del Interior le dijeron que "estaban trabajando".

Fuentes de la secretaría de Estado consultadas por El Observador confirmaron que la alerta Amber "está en proceso de reglamentación", aunque aclararon que el área de Investigaciones argumenta que las alertas "se activan en caso de desaparición" y no en una instancia como esta, que sería un "secuestro donde ya está identificada la situación".

Qué es la alerta Amber

El 20 de setiembre del año pasado, con el apoyo de todos los partidos políticos, se aprobó en Uruguay el proyecto de ley para implementar el sistema internacional de alerta Amber, impulsado por Rodríguez Hunter. El objetivo es intensificar la búsqueda de menores desaparecidos, cuya ausencia se considera involuntaria debido a su incapacidad legal para dar consentimiento pleno.

El sistema, bajo la supervisión del Ministerio del Interior, se integrará al Protocolo de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, y se coordinará con la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), especialmente en zonas fronterizas. La alerta se activaría de manera urgente tras la denuncia de desaparición, sin esperar los plazos tradicionales de 24 a 48 horas. Además, el Ministerio deberá "implementar una aplicación para los distintos sistemas operativos de telefonía móvil" y crear "una línea telefónica gratuita y una dirección de correo electrónico dedicadas exclusivamente a la búsqueda y obtención de información sobre personas ausentes", según la normativa a la que accedió El Observador.

Cómo funciona

El proyecto de ley establece que, al recibir una denuncia de desaparición de un menor, las autoridades deben tomar acciones inmediatas, incluyendo el envío de una alerta a todos los puntos fronterizos, rutas nacionales, aeropuertos y puertos. Según la normativa, "se deberán adoptar inmediatamente todas las medidas para la localización de la persona desaparecida", y se difundirán mensajes a través de medios radiales, televisivos, por cable, empresas de telefonía, redes sociales y cartelería pública. En un plazo máximo de dos horas, las autoridades deberán "difundir mensajes para la localización de la persona desaparecida" a través de estos canales.

La alerta requerirá el consentimiento del "padre, madre, tutor, o familiar directo hasta el segundo grado de consanguinidad" del menor. El proyecto especifica que "en ningún caso deberá esperarse el transcurso de plazo alguno cuando se denuncie la ausencia de personas ante la autoridad policial, Fiscalías o Poder Judicial, debiéndose comenzar en forma urgente las actuaciones tendientes para localizar cuanto antes a la persona desaparecida".

La alerta se desactivará cuando se localice al menor. En este caso, "se deberá difundir por todos los medios" la localización del menor y si el mensaje incluía su imagen, esta deberá ser "ocultada". La alerta también se podrá desactivar si las autoridades consideran que "puede generar un riesgo mayor para el menor de edad ausente" o "pasadas 48 horas de haberse emitido la alerta, se estima que la difusión realizada ha llegado a conocimiento de la mayor cantidad posible de personas".

Finalmente, el proyecto establece que "la desactivación de la Alerta Amber no implica de ningún modo el cese de la búsqueda, la que deberá mantenerse hasta la localización del niño, niña o adolescente ausente".