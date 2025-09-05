Retoman la búsqueda de los niños secuestrados por su padre en Soriano: qué se sabe hasta el momento

Este viernes las autoridades policiales retomaron la intensa búsqueda de Alfonsina y Francisco , de dos y seis años, quienes fueron secuestrados por su padre, Andrés Morosini, de la casa de su expareja en la ciudad de Mercedes . Los niños, que fueron reportados como desaparecidos por su madre Micaela Ramos el jueves, están siendo buscados por un operativo policial en tres departamentos: Río Negro, Soriano y Paysandú . Sin embargo, la atención se centra particularmente en el Arroyo Don Esteban , en Río Negro, donde las fuerzas de seguridad hallaron huellas frescas de un vehículo que podrían tener conexión con el paradero de los pequeños.

La jornada del jueves estuvo marcada por un despliegue de fuerzas policiales, que incluyó perros, drones y buzos de la Prefectura de Soriano . Estos últimos ingresaron al agua del arroyo, que desemboca en el Río Negro y presenta fuertes corrientes, en busca de cualquier indicio que pudiera acercarlos a la ubicación de los niños. Según fuentes policiales, los buzos trabajaron sobre un área de aproximadamente 100 metros cuadrados, y se espera que en las próximas horas amplíen su campo de rastreo.

El operativo también involucró la utilización de cámaras de seguridad de estaciones de servicio y viviendas particulares, con el objetivo de rastrear el trayecto del vehículo de Morosini, un auto BYD rojo que, según las imágenes obtenidas, transitó por la Ruta 20 en dirección hacia la Ruta 3.

El Ministerio del Interior informó este viernes que el titular de la cartera, Carlos Negro, dispuso que el Comando de la Dirección de la Policía Nacional se constituya en Río Negro al frente del equipo operativo para la investigación y búsqueda de los dos menores y del adulto requerido.

"También se realizan coordinaciones con el Ministerio de Defensa, que puso a disposición al Ejército Nacional para colaborar en las tareas desplegados por las diferentes unidades policiales. Se llevan adelante, además, coordinaciones tanto a nivel de las intendencias como de los municipios correspondientes", agregó la secretaría de Estado.

Los trabajos continúan hoy con el despliegue del plantel de perros de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Bomberos y Prefectura Nacional.

Trabajan en el caso las Jefaturas de Policía de Soriano, Río Negro y Paysandú, además de la Dirección Nacional de Aviación Policial, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, Dirección General de Hechos Complejos, Dirección Nacional de Policía Caminera y el apoyo tecnológico del Centro de Comando Unificado y Unatec.

La investigación del caso incluye a todas las unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas el equipo de negociadores de la Guardia Republicana.

image

Micaela Ramos, en un desesperado video publicado en sus redes sociales, imploró ayuda a la ciudadanía para encontrar a sus hijos. "Por favor gente, estoy desesperada", expresó, relatando detalles de la última vez que su expareja, Andrés Morosini, fue visto con los menores, y solicitando la colaboración de todos aquellos que pudieran aportar información sobre el paradero de los niños.

El secuestro y la ruta de escape

Morosini, un hombre de 28 años, había sido denunciado por violencia doméstica por su expareja y, en la madrugada del miércoles, irrumpió sin autorización en la casa de Micaela. Tras amenazarla, se llevó a los pequeños en el BYD rojo.

La familia de los niños presentó inmediatamente una denuncia en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de la Zona I de Soriano, y desde entonces la Policía ha intensificado los esfuerzos para dar con el paradero de Morosini y los niños. Las autoridades sospechan que el hombre había preparado cuidadosamente su ruta de huida, lo que complicó aún más las tareas de rastreo.

image

image

La búsqueda se extiende por todo el país

Desde el inicio del operativo, se ha desplegado un importante dispositivo de búsqueda que abarca varios puntos del país. Uno de los focos principales es la zona cercana al arroyo Don Esteban, en el kilómetro 58,400 de la Ruta 20, en el departamento de Río Negro. Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se han encontrado indicios sobre el estado de los niños ausentes ni de su padre requerido.

El Ministerio del Interior dispuso de equipos de la Guardia Republicana, Policía Caminera y la Dirección de Aviación para cubrir tanto el terreno como el espacio aéreo en la búsqueda.

El pedido desesperado de la madre

En su video, Micaela relató que, según las indicaciones de la Policía, Morosini fue visto por última vez en la zona de "Tres Bocas" en el sur de Soriano, y que la búsqueda se ha concentrado en el área de Nuevo Berlín. Sin embargo, su desesperación se acentuó cuando recurrió a dos videntes, quienes le indicaron pistas sobre el paradero de sus hijos: el primero sugirió que los niños podrían estar "debajo de un puente", mientras que el segundo señaló que "estaban cerca del agua".

"Necesito ayuda, me estoy muriendo. Gente con linternas, cazadores, gente que ande en el campo y se pueda movilizar", clamó.

La alerta Amber

Mientras tanto, vuelve a estar sobre la mesa la activación de la "alerta Amber". Aunque la ley para implementar la alerta Amber fue aprobada en setiembre de 2024 y se firmó un convenio en febrero de este año con Meta para activar alertas a través de redes sociales, el sistema aún no está operativo.

El diputado Álvaro Rodríguez Hunter, impulsor del proyecto, criticó que, a pesar de la normativa aprobada, el sistema aún no se ha implementado. "La alerta no se activó", señaló, destacando la importancia de difundir la información rápidamente en un país pequeño como Uruguay. Según fuentes del Ministerio del Interior, la reglamentación está en proceso, pero se argumenta que el sistema está diseñado para activarse en casos de desapariciones, no cuando ya hay conocimiento de un secuestro.

El sistema, que fue diseñado para intensificar la búsqueda de menores desaparecidos, debería activarse de manera urgente sin esperar plazos, enviando alertas a través de medios de comunicación, redes sociales y teléfonos móviles.